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    Шоу-биз

    Кристина Агилера обнажила грудь в слишком откровенном платье

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    <p>38-летняя Кристина Агилера давно не радовала поклонников новыми песнями</p> <div></div> - Кристина Агилера обнажила грудь в слишком откровенном платье

    38-летняя Кристина Агилера давно не радовала поклонников новыми песнями

    instagram.com/xtina/

    Звезда решила побаловать фанатов откровенным нарядом

    38-летняя американская певица Кристина Агилера находится в мировом турне «TheXperience». Подогревая интерес к своим выступлениям, Агилера решила эпатировать публику смелыми образами. Так, она примерила ярко-оранжевое платье с «опасным» декольте и бантом на талии. Под наряд артистка не стала надевать лиф, давая возможность мужчинам рассмотреть свою роскошную грудь.

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    Кристина Агилера обнажила грудь в слишком откровенном платье
    Кристина Агилера обнажила грудь в слишком откровенном платье
    instagram.com/xtina/

    Исполнительница позировала в своей гримерной комнате на фоне винтажного снимка с Мерилин Монро. Голливудская блондинка, по признанию самой певицы, всегда являлась для нее иконой стиля. «Энергия Стрельца. У меня уже настроение именинницы», - призналась Кристина. Она уже готовится ко дню рождения, которое отпразднует 18 декабря.

    Поклонники звезды пришли в восторг от ее откровенного наряда. Многие признались, что, несмотря на репутацию смелой модницы, артистке всегда удается удивлять фанатов.

     

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