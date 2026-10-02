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Юрій Нікітін показав архівні фото Андрія Данилка до його 53-річчя

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Юрій Нікітін та Андрій Данилко спіпрацювали на початку карʼєри Вєрки Сердючки
фото: Іnstagram.com/yuriynikitin

Андрій Данилко святкує 53-річчя

Сьогодні, 2 жовтня, день народження відзначає український співак Андрій Данилко. Із цим святом артиста привітав продюсер Юрій Нікітін та показав світлини з молодих років. Про це пише «Главком» із посиланням на допис продюсера.

Юрій Нікітін поділився спогадами з Андрієм Данилком

Юрій Нікітін показав архівні фото Андрія Данилка до його 53-річчя фото 1
фото: Іnstagram.com/yuriynikitin

Юрій Нікітін привітав Андрія Данилка та зізнався йому в коханні. «З днем народження, дорога моя людина! Будь щасливий. Люблю тебе», – зазначив він.

Юрій Нікітін та Андрій Данилко в молоді роки (на фото ліворуч)
Юрій Нікітін та Андрій Данилко в молоді роки (на фото ліворуч)
фото: Іnstagram.com/yuriynikitin

У дописі Нікітін опублікував низку фото Данилка, серед них яких його можна побачити в молоді роки. На одному з фото співак посміхається та пʼє каву, а на іншому позує із Юрієм Нікітіним.

Андрій Данилко в молоді роки
Андрій Данилко в молоді роки
фото: Іnstagram.com/yuriynikitin

Феномен Вєрки Сердючки в українському шоубізнесі

Юрій Нікітін показав архівні фото Андрія Данилка до його 53-річчя фото 2
фото: Іnstagram.com/yuriynikitin

Український актор, співак, композитор, сценарист і телеведучий Андрій Данилко народився 2 жовтня 1973 року у Полтаві. Артист здобув популярність завдяки сценічному образу Вєрки Сердючки. Уперше в образі Сердючки він з’явився на КВК у Полтаві в 1989 році. А на великій сцені Данилко представив Сердючку у 1991 році. Згодом цей образ став візитівкою Андрія Данилка.

Юрій Нікітін показав архівні фото Андрія Данилка до його 53-річчя фото 3
фото: Іnstagram.com/v_serduchka/

У 1996 році Данилко почав співпрацювати з продюсером Юрієм Нікітіним і агенцією Nova Management, яка з 1999 року працює під назвою Mamamusic. Наступного року артист випустив першу пісню «Просто Вєра», а згодом Вєрка Сердючка стала однією з найвідоміших українських артистів.

Юрій Нікітін показав архівні фото Андрія Данилка до його 53-річчя фото 4
фото: Іnstagram.com/v_serduchka/

У 2003 році Андрій Данилко отримав звання заслуженого артиста України, а у 2008 році – народного артиста України. У 2007 році Вєрка Сердючка представляла Україну на «Євробаченні» з піснею «Dancing Lasha Tumbai» та посіла друге місце у фіналі.

Нагадаємо, під час фіналу Євробачення 2026  на сцені Wiener Stadthalle у Відні відбувся інтервал-акт із зірками, які брали участь у конкурсі в різні роки. З України до Відня приїхав Андрій Данилко, який в образі Вєрки Сердючки у 2007 році зайняв друге місце на Євробаченні. 

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Теги: Андрій Данилко Вєрка Сердючка співак артист день народження фото

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