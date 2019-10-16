Леди Гага в сетчатых колготках без юбки приняла соблазнительную позу



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Леди Гага Фото: instagram.com/ladygaga/

33-летняя эпатажная певица порадовала поклонников новыми дерзкими фото

Леди Гага, надев минимум одежды, похвасталась стройные ногами. На одном снимке звезда запечатлена в вагоне скоростного поезда. Леди Гага позировала в розовой толстовке с надписью Enigma. Певица не стала заморачиваться с подбором брюк или юбки и осталась в одних черных колготках в сетку.

Это фото певица сопроводила интригующей подписью: «Проверять рыболовные сети и неоновые стринги». Поклонники увидели в этом намек на новую песню: «Ура! Когда ждать!», «Новая музыка? Круто», – написали фолловеры.

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