Лео Месси помиловал свою самую горячую поклонницу



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Лионель Месси решил разблокировать свою персональную фанатку в Instagram.

Лидер Барселоны Лионель Месси осчастливил обладательницу титула Мисс Бум-Бум Сьюзи Кортес, разблокировав ее профиль в Instagram.

Еще в ноябре прошлого года аргентинец заблокировал девушку после того, как она начала активно выкладывать обнаженные фотографии в футболке Месси. К тому же, Лионеля к бразильской модели приревновала жена форварда Барселоны Антонелла Рокуццо.

Сейчас Месси разблокировал девушку в социальной сети, о чем она с радостью сообщила своим подписчикам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Suzy Cortez (@suzycortezoficial) 13 Сен 2018 в 1:17 PDT

"Сегодня очень счастливый день для таких фанатов Барселоны, как я. Спасибо Лионель, что разблокировал меня в Instagram", – написала девушка, прикрепив фотографию в футболке Месси.

Джерело: iSport.ua