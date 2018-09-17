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    Шоу-биз

    Лео Месси помиловал свою самую горячую поклонницу

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    Лео Месси помиловал свою самую горячую поклонницу

    Лионель Месси решил разблокировать свою персональную фанатку в Instagram.

    Лидер Барселоны Лионель Месси осчастливил обладательницу титула Мисс Бум-Бум Сьюзи Кортес, разблокировав ее профиль в Instagram.

    Еще в ноябре прошлого года аргентинец заблокировал девушку после того, как она начала активно выкладывать обнаженные фотографии в футболке Месси. К тому же, Лионеля к бразильской модели приревновала жена форварда Барселоны Антонелла Рокуццо.

    Сейчас Месси разблокировал девушку в социальной сети, о чем она с радостью сообщила своим подписчикам.

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    Публикация от Suzy Cortez (@suzycortezoficial)

    "Сегодня очень счастливый день для таких фанатов Барселоны, как я. Спасибо Лионель, что разблокировал меня в Instagram", – написала девушка, прикрепив фотографию в футболке Месси.

    Джерело: iSport.ua

    футбол (рус.)
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