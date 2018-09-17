Лео Месси помиловал свою самую горячую поклонницу
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Розсилка
Лионель Месси решил разблокировать свою персональную фанатку в Instagram.
Лидер Барселоны Лионель Месси осчастливил обладательницу титула Мисс Бум-Бум Сьюзи Кортес, разблокировав ее профиль в Instagram.
Еще в ноябре прошлого года аргентинец заблокировал девушку после того, как она начала активно выкладывать обнаженные фотографии в футболке Месси. К тому же, Лионеля к бразильской модели приревновала жена форварда Барселоны Антонелла Рокуццо.
Сейчас Месси разблокировал девушку в социальной сети, о чем она с радостью сообщила своим подписчикам.
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"Сегодня очень счастливый день для таких фанатов Барселоны, как я. Спасибо Лионель, что разблокировал меня в Instagram", – написала девушка, прикрепив фотографию в футболке Месси.
Джерело: iSport.ua