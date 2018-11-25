  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Леонардо Ди Каприо демонстрирует любовную идиллию с молодой невестой

    • Розсилка
    Леонардо Ди Каприо демонстрирует любовную идиллию с молодой невестой

    Звездный актер и модель весело пообедали в пиццерии

    44-летнего Леонардо Ди Каприо и его 21-летнюю подругу Камилу Морроне «поймали» в одном из кафе Лос-Анджелеса. Выглядели они, как самая обычная парочка, заглянувшая в пиццерию. С одним лишь уточнением: Ди Каприо и Морроне казались очень счастливыми и над чем-то смеялись на протяжении всего обеда. Об этом сообщает DailyMail.

    Звезды были одеты довольно непринужденно. Леонардо – в джинсах и синем худи, его подруга – в бежевом свитере, рваных джинсах и черной шапочке.

    screenshot_1_13

    Звезда «Титаника» начал встречаться с моделью Камилой Морроне с декабря 2017 года. С тех пор влюбленные часто появлялись вместе на различных мероприятиях.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Леонардо Ди Каприо демонстрирует любовную идиллию с молодой невестой
    Леонардо Ди Каприо демонстрирует любовную идиллию с молодой невестой
    Леонардо Ди Каприо демонстрирует любовную идиллию с молодой невестой
    Леонардо Ди Каприо демонстрирует любовную идиллию с молодой невестой
    Леонардо Ди Каприо демонстрирует любовную идиллию с молодой невестой
    Леонардо Ди Каприо демонстрирует любовную идиллию с молодой невестой
    Леонардо Ди Каприо демонстрирует любовную идиллию с молодой невестой
    Леонардо Ди Каприо демонстрирует любовную идиллию с молодой невестой

     Читайте также: Вся в маму: Мила Йовович поделилась фото своей дочери.

    знаменитости самые сексуальные актер шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ