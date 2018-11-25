Леонардо Ди Каприо демонстрирует любовную идиллию с молодой невестой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звездный актер и модель весело пообедали в пиццерии

44-летнего Леонардо Ди Каприо и его 21-летнюю подругу Камилу Морроне «поймали» в одном из кафе Лос-Анджелеса. Выглядели они, как самая обычная парочка, заглянувшая в пиццерию. С одним лишь уточнением: Ди Каприо и Морроне казались очень счастливыми и над чем-то смеялись на протяжении всего обеда. Об этом сообщает DailyMail.

Звезды были одеты довольно непринужденно. Леонардо – в джинсах и синем худи, его подруга – в бежевом свитере, рваных джинсах и черной шапочке.

Звезда «Титаника» начал встречаться с моделью Камилой Морроне с декабря 2017 года. С тех пор влюбленные часто появлялись вместе на различных мероприятиях.

Читайте также: Вся в маму: Мила Йовович поделилась фото своей дочери.