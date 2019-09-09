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    Шоу-биз

    Лесбиянка Кристен Стюарт хочет сыграть супергероя-гея

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    Кристен Стюарт с любовницей - Лесбиянка Кристен Стюарт хочет сыграть супергероя-гея
    Кристен Стюарт с любовницей

    Ранее актрисе предлагали сниматься в фильмах Marvel, если она скроет свою ориентацию

    Американская актриса Кристен Стюарт, которая ранее рассказала, что ей предложили бы роль в киновселенной Marvel, если бы она скрыла свою бисексуальность, сделала новое заявление, касающееся кинокомиксов. На одном из больших интервью у актера Энтони Маки, сыгравшего Соколп в фильмах Marvel, спросили, какого супергероя должна сыграть Стюарт.

     «Гея!» – тут же вставила сама Кристен, находившаяся рядом.

    Напомним, ранее Стюарт заметили в объятиях новой любовницы.

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    Лесбиянка Кристен Стюарт хочет сыграть супергероя-гея
    Лесбиянка Кристен Стюарт хочет сыграть супергероя-гея
    Лесбиянка Кристен Стюарт хочет сыграть супергероя-гея
    Лесбиянка Кристен Стюарт хочет сыграть супергероя-гея
    Лесбиянка Кристен Стюарт хочет сыграть супергероя-гея
    Лесбиянка Кристен Стюарт хочет сыграть супергероя-гея
    Лесбиянка Кристен Стюарт хочет сыграть супергероя-гея
    Лесбиянка Кристен Стюарт хочет сыграть супергероя-гея
    Лесбиянка Кристен Стюарт хочет сыграть супергероя-гея
    Лесбиянка Кристен Стюарт хочет сыграть супергероя-гея
    Лесбиянка Кристен Стюарт хочет сыграть супергероя-гея
    Лесбиянка Кристен Стюарт хочет сыграть супергероя-гея
    Лесбиянка Кристен Стюарт хочет сыграть супергероя-гея

    Как пишет издание Variety, Маки спросили, есть ли место для супергероя-гея в грядущем сериале Disney+ «Сокол и Зимний Солдат», тот пошутил, что Стюарт стоит быть женщиной, геем и Капитаном Америка в одном лице. Кристен при этом встала в геройскую позу.

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