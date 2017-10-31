Леся Никитюк призналась, что лайкает фотки Притулы в соцсетях

В новом сезоне Леся Никитюк составил компанию Сергею Притуле в шоу «Хто зверху?»

После ухода из тревел-шоу «Орел и Решка» украинская телеведущая Леся Никитюк присоединилась к команде «Нового» канала. Как стало известно Scotch телеведущая заменит Екатерину Варнаву в новом сезоне шоу «Хто зверху?», который выйдет на экраны уже совсем скоро. «Уметь парировать



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В новом сезоне Леся Никитюк составил компанию Сергею Притуле в шоу «Хто зверху?»

После ухода из тревел-шоу «Орел и Решка» украинская телеведущая Леся Никитюк присоединилась к команде «Нового» канала. Как стало известно Scotch телеведущая заменит Екатерину Варнаву в новом сезоне шоу «Хто зверху?», который выйдет на экраны уже совсем скоро.

«Уметь парировать Сергею Притуле – мастерство высокого уровня, и сделать это может реально не каждый. Леся – уникальная ведущая с отличным чувством юмора. Она объехала весь мир, знает множество историй из жизни. И я уверена, что она понравится зрителям в новой роли. Ведь ее шутки, рассказы, даже манера речи близки всем», - рассказали создатели развлекательного шоу.





Леся Никитюк и Сергей Притула

Еще год назад Леся Никитюк принимала участие в шоу в качестве игрока. В тот раз женщины победили. И останавливаться Леся не собирается.

«Когда я была участницей, то очень переживала и делала все, чтобы наша команда оказалась «сверху», – говорит Леся Никитюк. – Теперь я капитан, и еще больше переживаю, и еще сильнее желаю нашей команде побед, а мужской – длинной череды поражений. Мы же на игровой площадке не просто развлекаемся, мы деньги зарабатываем!»

Надежды команды на Лесю оправдались. «Леди Ле» во время съемок генерировала шутки и подколы в сторону мужской команды и Сергея Притулы со скоростью звука.

«Считаю Сергея Притулу лучшим ведущим страны, и всегда лайкаю его фотки в соцсетях. Во время съемок он постоянно меня поддерживал. Ну, если, конечно, можно назвать его единственную фразу в первый съемочный день: «Ну, Леська, давай!» постоянной поддержкой. В общем, один раз, в самом начале, он меня поддержалJ. А потом женская команда постоянно побеждала!», - рассказала Никитюк.