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    Шоу-биз

    Линдси Лохан предстала в соблазнительных образах диснеевских принцесс

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    Линдси Лохан&nbsp; - Линдси Лохан предстала в соблазнительных образах диснеевских принцесс
    Линдси Лохан 

    Актриса снялась в необычной фотосессии для журнала.

    32-летняя голливудская звезда Линдси Лохан актриса снялась для глянца и предстала на фото в образах принцесс Disney. На главном фото она позирует в цветастом платье. Она держит в руке яблоко, а в волосах у нее алая лена. Не трудно догадаться, что Лохан изобразила Белоснежку. Также она успешно перевоплотилась в Спящую Красавицу, Русалочку и Золушку.

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    Линдси Лохан предстала в соблазнительных образах диснеевских принцесс
    Линдси Лохан предстала в соблазнительных образах диснеевских принцесс
    Линдси Лохан предстала в соблазнительных образах диснеевских принцесс
    Линдси Лохан предстала в соблазнительных образах диснеевских принцесс

    Отличительной особенностью фотосессии послужило то, что на всех снимках Линдси очень разная, но также чувственная и женственная. Поклонники даже не сразу узнали звезду. Многие также обратили внимание на очень глубокое декольте на фото, где актриса запечатлена в образе Белоснежки. В интервью изданию Лохан рассказала о своем реалити-шоу, которое стартует 8 января. Съемки проекта проходили на курорте звезды на острове Миконос.

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