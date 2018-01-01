Украинский комик спел о коррупции от лица Гройсмана

Карикатурист высмеял заявление премьер-министра

Известный карикатурист Богдан Процишин смонтировал комичное видео, в котором Д’Артаньян, персонаж Михаила Боярского, из советского фильма «Три мушкетера» поет песню о коррупции от лица премьер-министра Владимира Гройсмана. За основу взята песня о Констанции, пишет «Главком». Слова композиции немного переиначены,

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Карикатура Богдана Процишина

Карикатурист высмеял заявление премьер-министра

Известный карикатурист Богдан Процишин смонтировал комичное видео, в котором Д’Артаньян, персонаж Михаила Боярского, из советского фильма «Три мушкетера» поет песню о коррупции от лица премьер-министра Владимира Гройсмана. За основу взята песня о Констанции, пишет «Главком».

Слова композиции немного переиначены, так что в них поднимаются болезненные проблемы украинской экономики. Причиной появления такой шуточной песни стало заявление Гройсмана о том, что проблема коррупции в правоохранительных органах преувеличена.

Сам же карикатурист сказал, что этот ролик можно считать преувеличением преувеличения преувеличенной проблемы.

«Еще вчера была за каждой дверью. Сказал: «мертва» - и сам себе не верю», - поет премьер в шуточной песне.