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    Украинский комик спел о коррупции от лица Гройсмана

    Карикатурист высмеял заявление премьер-министра
    Известный карикатурист Богдан Процишин смонтировал комичное видео, в котором Д’Артаньян, персонаж Михаила Боярского, из советского фильма «Три мушкетера» поет песню о коррупции от лица премьер-министра Владимира Гройсмана. За основу взята песня о Констанции, пишет «Главком». Слова композиции немного переиначены,
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 20:19
    • Розсилка
    Карикатура Богдана Процишина
    Карикатура Богдана Процишина

    Карикатурист высмеял заявление премьер-министра

    Известный карикатурист Богдан Процишин смонтировал комичное видео, в котором Д’Артаньян, персонаж Михаила Боярского, из советского фильма «Три мушкетера» поет песню о коррупции от лица премьер-министра Владимира Гройсмана. За основу взята песня о Констанции, пишет «Главком».

    Слова композиции немного переиначены, так что в них поднимаются болезненные проблемы украинской экономики. Причиной появления такой шуточной песни стало заявление Гройсмана о том, что проблема коррупции в правоохранительных органах преувеличена.

     Сам же карикатурист сказал, что этот ролик можно считать преувеличением преувеличения преувеличенной проблемы.

    «Еще вчера была за каждой дверью. Сказал: «мертва» - и сам себе не верю», - поет премьер в шуточной песне.

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