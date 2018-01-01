Жена скандального футболиста споет вместе с Ириной Билык на ее концертном туре

Ольга Ракицкая станет гостьей концертного тура Билык

Жена защитника «Шахтера» и сборной Украины Ярослава Ракицкого Ирина станет гостем предстоящего тура певицы Ирины Билык. Об этом Ракицкая сообщила через свою страницу в Facebook, пишет «Главком». Концертный тур Билык стартует 1 февраля и будет называться «Без грима. Лучшее. О любви». Он начнется выступлением в

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Ольга Ракицкая

Ольга Ракицкая станет гостьей концертного тура Билык

Жена защитника «Шахтера» и сборной Украины Ярослава Ракицкого Ирина станет гостем предстоящего тура певицы Ирины Билык. Об этом Ракицкая сообщила через свою страницу в Facebook, пишет «Главком».

Концертный тур Билык стартует 1 февраля и будет называться «Без грима. Лучшее. О любви». Он начнется выступлением в Суммах. В него войдут романтические песни из репертуара артистки.

Как отмечает Билык, слова песен Ольги трогают слушателей до глубины души. И эти композиции очень импонируют самой Ирине.

«Сегодня в большинстве пропагандируется не пережитая душевно музыка, сделанная по шаблонам, подсмотренным у западных коллег. Я же пропагандирую музыку о душе, семье, городе, детях, родителях. И когда я услышала песни Оли Ракицкой, я поняла, что это моя единомышленница! Мне очень близок стиль, в котором Оля создала свой альбом. Кажется, будто это моя работа. Я хочу, чтобы Оля поехала со мной в тур, чтобы ее увидела вся Украина, чтобы у нее появилось еще больше поклонников», - говорит Ирина Билык.

Напомним, Ярослав Ракицкий постоянно отказывается петь гимн Украины. Сам спортсмен объясняет это тем, что подобным образом настраивается на игру. Однако многие болельщики усматривают в этом другую, не спортивную причину. И подозревают футболиста в неуважении к гимну.