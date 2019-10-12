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    Шоу-биз

    Любовница Кары Делевинь в нижнем белье подразнила мужчин

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    Любовница Кары Делевинь в нижнем белье подразнила мужчин

    29-летняя американская актриса в нижнем белье позировала в ванной

    Эшли Бенсон поделилась с поклонниками горячими снимками. Возлюбленная самой востребованной британской модели Кары Делевинь похвасталась комплектом нижнего белья. Эшли надела бра и трусы-макси глубокого красного цвета и сфотографировала своем отражение в зеркале ванной комнаты. Актриса нанесла яркий макияж с акцентом на губы и распустила влажные волосы.

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    Любовница Кары Делевинь в нижнем белье подразнила мужчин
    Любовница Кары Делевинь в нижнем белье подразнила мужчин
    Любовница Кары Делевинь в нижнем белье подразнила мужчин
    Любовница Кары Делевинь в нижнем белье подразнила мужчин
    Любовница Кары Делевинь в нижнем белье подразнила мужчин
    Любовница Кары Делевинь в нижнем белье подразнила мужчин
    Любовница Кары Делевинь в нижнем белье подразнила мужчин
    Любовница Кары Делевинь в нижнем белье подразнила мужчин
    Любовница Кары Делевинь в нижнем белье подразнила мужчин

    Поклонники пришли в восторг от откровенных кадров актрисы: «"Горячо!», «Жаркая красотка! Впрочем, как и всегда», «Вау!», «Давай еще таких фотографий», - писали мужчины в комментариях к новому посту в Instagram.

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