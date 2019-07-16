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    Шоу-биз

    Макс Барских показал голый торс на яхте в Одессе

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    Макс Барских&nbsp; - Макс Барских показал голый торс на яхте в Одессе
    Макс Барских 

    Певец назвал день одним из самых любимых

    29-летний Макс Барских похвастался отдыхом на яхте. На дворе уже середина лета, самый пик гастрольного графика, но Барских нашел время, чтобы отдохнуть на Черном море. Певец арендовал яхту и покатался в компании друзей. Исполнитель показал, что сам взялся за управление яхты. На фотографии Макс в футболке и спортивных брюках счастливо улыбается.

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    Макс Барских показал голый торс на яхте в Одессе
    Макс Барских показал голый торс на яхте в Одессе
    Макс Барских показал голый торс на яхте в Одессе
    Макс Барских показал голый торс на яхте в Одессе
    Макс Барских показал голый торс на яхте в Одессе
    Макс Барских показал голый торс на яхте в Одессе

    Популярный певец признался, что отлично провел время в компании близких людей.

    «Люблю такие дни, как сегодня. Море, яхта, близкие друзья, музыка. – сообщил Барских.

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