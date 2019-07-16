Макс Барских показал голый торс на яхте в Одессе



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Макс Барских

Певец назвал день одним из самых любимых

29-летний Макс Барских похвастался отдыхом на яхте. На дворе уже середина лета, самый пик гастрольного графика, но Барских нашел время, чтобы отдохнуть на Черном море. Певец арендовал яхту и покатался в компании друзей. Исполнитель показал, что сам взялся за управление яхты. На фотографии Макс в футболке и спортивных брюках счастливо улыбается.

Популярный певец признался, что отлично провел время в компании близких людей.

«Люблю такие дни, как сегодня. Море, яхта, близкие друзья, музыка. – сообщил Барских.

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