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    Шоу-биз

    Манящая Эмили Ратаковски в слишком откровенном купальнике разлеглась на пляже

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    <p>Эмили Ратаковски</p> <p>instagram.com/emrata/</p> - Манящая Эмили Ратаковски в слишком откровенном купальнике разлеглась на пляже

    Эмили Ратаковски

    instagram.com/emrata/

    Поклонники осыпали полуобнаженную звезду комплиментами

    28-летняя Эмили Ратаковски устроила чувственную фотосъемку на отдыхе. Модель в ультрасексуальном купальнике позировала на берегу океана в США. Звезда примерила черное слитное монокини с экстремально глубоким вырезом из коллекции своего собственного бренда. Золотая цепочка и панама с леопардовым принтом идеально вписались в пляжный образ Эмили.

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    Манящая Эмили Ратаковски в слишком откровенном купальнике разлеглась на пляже
    Манящая Эмили Ратаковски в слишком откровенном купальнике разлеглась на пляже
    Манящая Эмили Ратаковски в слишком откровенном купальнике разлеглась на пляже
    Манящая Эмили Ратаковски в слишком откровенном купальнике разлеглась на пляже
    Манящая Эмили Ратаковски в слишком откровенном купальнике разлеглась на пляже
    Манящая Эмили Ратаковски в слишком откровенном купальнике разлеглась на пляже
    Манящая Эмили Ратаковски в слишком откровенном купальнике разлеглась на пляже
    Манящая Эмили Ратаковски в слишком откровенном купальнике разлеглась на пляже
    Манящая Эмили Ратаковски в слишком откровенном купальнике разлеглась на пляже
    Манящая Эмили Ратаковски в слишком откровенном купальнике разлеглась на пляже
    Манящая Эмили Ратаковски в слишком откровенном купальнике разлеглась на пляже
    Манящая Эмили Ратаковски в слишком откровенном купальнике разлеглась на пляже
    Манящая Эмили Ратаковски в слишком откровенном купальнике разлеглась на пляже
    Манящая Эмили Ратаковски в слишком откровенном купальнике разлеглась на пляже
    Манящая Эмили Ратаковски в слишком откровенном купальнике разлеглась на пляже
    Манящая Эмили Ратаковски в слишком откровенном купальнике разлеглась на пляже
    Манящая Эмили Ратаковски в слишком откровенном купальнике разлеглась на пляже
    Манящая Эмили Ратаковски в слишком откровенном купальнике разлеглась на пляже
    Манящая Эмили Ратаковски в слишком откровенном купальнике разлеглась на пляже
    Манящая Эмили Ратаковски в слишком откровенном купальнике разлеглась на пляже
    Манящая Эмили Ратаковски в слишком откровенном купальнике разлеглась на пляже
    Манящая Эмили Ратаковски в слишком откровенном купальнике разлеглась на пляже
    Манящая Эмили Ратаковски в слишком откровенном купальнике разлеглась на пляже

    «Люблю эту шляпку», – подписала снимки инстадива.

    Поклонники осыпали полуобнаженную звезду комплиментами. «Горячая штучка», «Богиня», «Самая красивая женщина на земле», «Вот это стиль», – прокомментировали пользователи Instagram.

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