Манящая Эмили Ратаковски в слишком откровенном купальнике разлеглась на пляже



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Эмили Ратаковски instagram.com/emrata/

Поклонники осыпали полуобнаженную звезду комплиментами

28-летняя Эмили Ратаковски устроила чувственную фотосъемку на отдыхе. Модель в ультрасексуальном купальнике позировала на берегу океана в США. Звезда примерила черное слитное монокини с экстремально глубоким вырезом из коллекции своего собственного бренда. Золотая цепочка и панама с леопардовым принтом идеально вписались в пляжный образ Эмили.

«Люблю эту шляпку», – подписала снимки инстадива.

Поклонники осыпали полуобнаженную звезду комплиментами. «Горячая штучка», «Богиня», «Самая красивая женщина на земле», «Вот это стиль», – прокомментировали пользователи Instagram.

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