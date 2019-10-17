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    Шоу-биз

    Марго Робби признали самой сексуальной женщиной

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    Марго Робби - Марго Робби признали самой сексуальной женщиной
    Марго Робби

    Звезду наградили новым почетным «титулом»

    29-летняя голливудская краостка Марго Робби является одной из самых успешных молодых актрис. Звезда фильмов «Конченая» и «Однажды… в Голливуде» давно покорила зрителей своей красотой и харизмой.

    К своей коллекции впечатляющих достижений с сегодняшнего дня звезда может добавить звание «Самой сексуальной женщины» по версии австралийского журнала Maxim. Издание составило список из 100 «самых горячих» уроженок Зеленого континента, который возглавила Робби.

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    Марго Робби признали самой сексуальной женщиной
    Марго Робби признали самой сексуальной женщиной
    Марго Робби признали самой сексуальной женщиной
    Марго Робби признали самой сексуальной женщиной
    Марго Робби признали самой сексуальной женщиной
    Марго Робби признали самой сексуальной женщиной
    Марго Робби признали самой сексуальной женщиной
    Марго Робби признали самой сексуальной женщиной
    Марго Робби признали самой сексуальной женщиной
    Марго Робби признали самой сексуальной женщиной
    Марго Робби признали самой сексуальной женщиной
    Марго Робби признали самой сексуальной женщиной
    Марго Робби признали самой сексуальной женщиной
    Марго Робби признали самой сексуальной женщиной
    Марго Робби признали самой сексуальной женщиной
    Марго Робби признали самой сексуальной женщиной
    Марго Робби признали самой сексуальной женщиной

    Редакция журнала объяснила этот выбор неоспоримым талантом актрисы.

    «Марго за невероятно короткий срок превратилась в главную звезду Голливуда. Она снимается у Скорсезе, Тарантино, а это легендарные режиссеры. Работать с ними – большая честь. Более того, Робби запускает новые фильмы в качестве продюсера. В современном мире «горячая женщина» это уже не просто красотка с обложки. Это самодостаточная единица, которая завоевывает любые вершины. Мы верим, что Марго именно такая», – сообщается в статье.

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