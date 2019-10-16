Бисексуальная Майли Сайрус поделилась романтичными моментами с новым бойфрендом



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Майли Сайрус Фото: instagram.com/mileycyrus/

Звезда обнародовала чувственное черно-белое селфи с избранником

26-летняя Майли Сайрус развивает отношения с новым возлюбленным. Американская поп-звезда поделилась горячими кадрами с 22-летним австралийским коллегой Коди Симпсоном.

Исполнительница хита «We Can’t Stop» обнародовала романтичные моменты отдыха в компании бойфренда. Пара весело проводит время вместе. Музыканты посетили ресторан и запечатлели свой нежный поцелуй на камеру. «Суп – это афродизиак», – отметила Майли.

Сайрус также обнародовала чувственное черно-белое селфи с избранником. Она позировала с Симпсоном в ванной. Артистка приобняла Коди, который был занят съемкой на смартфон. Снимок певица отметила сердечком.

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