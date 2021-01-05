Целлюлит крупным планом. Инстадива устала врать о фигуре и показала чесно фото

Девушка хотела доказать, что у каждого есть несовершенства

Популярная 23-летняя инста-модель Изабелла Бушеми из Флориды, США, зарабатывает на жизнь своими откровенными фото в купальниках и нижнем белье. Девушка постоянно демонстрирует 2,5 миллиона подписчиков свои пышные формы, но, оказывается, ее уверенное поведение — это только видимость. Модель очень переживает по поводу своей внешности и особенно целлюлита, который обычно она убирает фотошопом. Но в этот раз девушка решила сделать исключение.

Изабелла опубликовала пару фото, на которых она позировала в бежевом купальнике. Длинные волнистые волосы прикрывали спину, но самое главное (и проблемное, по мнению девушки) они оставили на всеобщее обозрение. На снимке Изабелла повернулась к фотографу своими объемными ягодицами, на которых то тут, то там красовались ямки и неровности от целлюлита, пишет Daily Star.

Девушка призналась, что до сих пор не смогла перебороть свои комплексы, но решила напомнить ее подписчицам, что даже такие, казалось бы, идеальные модели тоже имеют свои несовершенства. Она попросила их любить себя и помнить: такой восторг в соцсетях у фанатов вызывают обычно удачные ракурсы, фотошоп и позы. Поклонники поблагодарили Изабеллу за честность и смелость, хотя только немногие смогли разглядеть какие-то минусы в ее фигуре.

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Также пресс-секретарь показала фото на котором позирует в деловом черном костюме в полоску из жакета с поясом и брюк клеш, и светлого топа.