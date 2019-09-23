  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии

    • Розсилка
    Меган Маркл и принц Гарри - Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии
    Меган Маркл и принц Гарри

    Герцогиня Сассекская выбрала для праздника черное полупрозрачное платье

    Меган Маркл вместе с принцем Гарри побывала на свадьбе своей близкой подруги, дизайнера Миши Нону, которая вышла замуж за Майкла Хесса. Торжество прошло в Риме. Для появления на публике Меган выбрала черное полупрозрачное платье от Valentino стоимостью 8000 фунтов стерлингов, нарушив свадебный протокол. На подобных праздниках считается неподобающим появляться в нарядах черного цвета.

    1 з 26
    на весь екран згорнути
    Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии
    Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии
    Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии
    Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии
    Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии
    Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии
    Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии
    Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии
    Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии
    Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии
    Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии
    Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии
    Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии
    Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии
    Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии
    Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии
    Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии
    Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии
    Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии
    Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии
    Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии
    Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии
    Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии
    Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии
    Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии

    Образ герцогиня завершила небольшими сережками в виде крыльев, которые выглядели как золотые. Однако, как выяснилось, украшение Маркл не драгоценное. Источник из окружения королевской семьи заявил, что она увидела эти серьги у своей подруги и одолжила их для свадьбы. Эта бижутерия была приобретена на рынке на Портобелло-Роуд в Лондоне за символическую цену в £5.

     Читайте также: В сети показали интимные фото любовницы самого богатого человека в мире
    Меган Маркл Принц Гарри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ