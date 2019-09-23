Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии



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Меган Маркл и принц Гарри

Герцогиня Сассекская выбрала для праздника черное полупрозрачное платье

Меган Маркл вместе с принцем Гарри побывала на свадьбе своей близкой подруги, дизайнера Миши Нону, которая вышла замуж за Майкла Хесса. Торжество прошло в Риме. Для появления на публике Меган выбрала черное полупрозрачное платье от Valentino стоимостью 8000 фунтов стерлингов, нарушив свадебный протокол. На подобных праздниках считается неподобающим появляться в нарядах черного цвета.

Образ герцогиня завершила небольшими сережками в виде крыльев, которые выглядели как золотые. Однако, как выяснилось, украшение Маркл не драгоценное. Источник из окружения королевской семьи заявил, что она увидела эти серьги у своей подруги и одолжила их для свадьбы. Эта бижутерия была приобретена на рынке на Портобелло-Роуд в Лондоне за символическую цену в £5.

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