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    Шоу-биз

    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Принц Гарри и Меган Маркл

    Для сына герцогов Сассекских это было первое появление на официальной встрече

    38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри в начале месяца завершили свой тур по странам Африки, куда они ездили вместе с пятимесячным сыном Арчи. О поездке герцогов Сассекских сняли документальный фильм

    выйдет на британском телеканале ITV через пару дней, но пользователи уже смогли увидеть небольшой отрывок из фильма. В ролик попал кадр, на котором Меган нежно целует сына, которого держит на руках принц Гарри. Трогательный момент был запечатлен за несколько минут до знакомства малыша Арчи с архиепископом Кейптауна.

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    на весь екран згорнути
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына
    Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына

    Пользователи отметили, что все семейство выглядит очень мило. Даже те, кто был в последнее время не в восторге от Меган и Гарри заявили, что как родители, они отлично справляются со своими обязанностями.

    «Потрясающие папа с мамой», «На этот поцелуй можно смотреть бесконечно», «Арчи очарователен, скорее бы вышел весь фильм», «Все трое такие милые!!!» - написали фолловеры.

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    Меган Маркл Принц Гарри
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