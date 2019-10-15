Меган Маркл умилила британцев нежным поцелуем сына



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Принц Гарри и Меган Маркл

Для сына герцогов Сассекских это было первое появление на официальной встрече

38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри в начале месяца завершили свой тур по странам Африки, куда они ездили вместе с пятимесячным сыном Арчи. О поездке герцогов Сассекских сняли документальный фильм

выйдет на британском телеканале ITV через пару дней, но пользователи уже смогли увидеть небольшой отрывок из фильма. В ролик попал кадр, на котором Меган нежно целует сына, которого держит на руках принц Гарри. Трогательный момент был запечатлен за несколько минут до знакомства малыша Арчи с архиепископом Кейптауна.

Пользователи отметили, что все семейство выглядит очень мило. Даже те, кто был в последнее время не в восторге от Меган и Гарри заявили, что как родители, они отлично справляются со своими обязанностями.

«Потрясающие папа с мамой», «На этот поцелуй можно смотреть бесконечно», «Арчи очарователен, скорее бы вышел весь фильм», «Все трое такие милые!!!» - написали фолловеры.

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