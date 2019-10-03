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    Шоу-биз

    Меган Маркл в «платье-двойнике» встретилась с вдовой Нельсона Манделы

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    Меган Маркл и принц Гарри - Меган Маркл в «платье-двойнике» встретилась с вдовой Нельсона Манделы
    Меган Маркл и принц Гарри

    Герцоги Сассекские проводят последний день в африканском туре

    Меган Маркл и принц Гарри встретились с 73-летней Грасой Машел. Вдова Нельсона Манделы — известный гуманист и адвокат по правам женщин и детей. Граса в 1997 году была удостоена почетного звания британской дамы. Принц Гарри познакомился с ней в 2015 году во время поездки в Южную Африку. В последний раз они виделись в Лондоне в начале этого года. Он и Машел обнялись как старые друзья и тепло поприветствовали друг друга. Герцог Сассекский представил Грасе свою супругу.

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    Меган Маркл в «платье-двойнике» встретилась с вдовой Нельсона Манделы
    Меган Маркл в «платье-двойнике» встретилась с вдовой Нельсона Манделы
    Меган Маркл в «платье-двойнике» встретилась с вдовой Нельсона Манделы
    Меган Маркл в «платье-двойнике» встретилась с вдовой Нельсона Манделы
    Меган Маркл в «платье-двойнике» встретилась с вдовой Нельсона Манделы
    Меган Маркл в «платье-двойнике» встретилась с вдовой Нельсона Манделы
    Меган Маркл в «платье-двойнике» встретилась с вдовой Нельсона Манделы
    Меган Маркл в «платье-двойнике» встретилась с вдовой Нельсона Манделы
    Меган Маркл в «платье-двойнике» встретилась с вдовой Нельсона Манделы
    Меган Маркл в «платье-двойнике» встретилась с вдовой Нельсона Манделы

    Меган ответила, что мечтала об этой встрече и рада познакомиться с Машел. «Я уверена, что в будущем мы будем работать вместе. Я чувствую эту вибрацию», — заявила герцогиня.

    Внимательные поклонники герцогини Сассекской заметили, что ее новое платье очень похоже на то, в котором она появилась, когда они с Гарри впервые показали сына Арчи. У наряда оказались такой же оттенок, крой и длина.

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