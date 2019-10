Меган Маркл высмеяли из-за ее нелепой ошибки



Меган Маркл

38-летняя герцогиня Сассекская допустила досадный промах

Меган Маркл обратилась к фолловерам в соцсети. Меган процитировала слова американской писательницы и поэтессы с африканскими корнями Майи Энджелоу.

«Each time a woman stands up for herself, without knowing it possibly, without claiming it, she stands up for all women» («Всякий раз, когда женщина отстаивает свои права, она, сама того не подозревая, отстаивает права всех женщин»), – написала Меган.

Однако в своем послании бывшая актриса перепутала написание слов «woman» и «womеn» (женщина и женщины). Оно было написано во множественном числе. А перед ним был употреблен артикль «а», который указывает на единственное число последующего существительного.

