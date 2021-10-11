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    Melovin набил тату в честь самого дорогого человека

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    Melovin и Лиза Русина - Melovin набил тату в честь самого дорогого человека
    Melovin и Лиза Русина
    фото: instagram.com/tanci1plus1

    На паркете щоу «Танцы со звездами» артист продемонстрировал тату, которое набил 9 октября

    Эпатажный украинский певец и участник шоу «Танцы со звездами» Melovin в шестом прямом эфире продолжает удивлять зрителей.

    Сегодняшний прямой эфир посвященный кумирам звезд. Артист признался, что самый дорогой для него человек, который его постоянно вдохновляет, — это его мама. Поэтому он решил в честь нее набить татуировку.

    Новое тату Melovin / скриншот с видео
    Новое тату Melovin / скриншот с видео

    Певец в прямом эфире показал на руке надпись «я с тобой», которая была выполнена почерком его мамы в субботу, 9 октября.

    «Мама, я тебя люблю слишком сильно», – тронул зрителей своим обращением к маме певец.

    Мама Melovin / скриншот с видео
    Мама Melovin / скриншот с видео

    К слову, артист также рассказал, что Константином его могут называть только родители.

    «Только мама с папой могут называть меня Костей, потому что они сделали это имя и меня тоже», – поделился певец.

    Джерело: ТСН

    Теги: Танцы со звездами Melovin родители шоу новости
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    Melovin набил тату в честь самого дорогого человека