Melovin набил тату в честь самого дорогого человека

На паркете щоу «Танцы со звездами» артист продемонстрировал тату, которое набил 9 октября

Эпатажный украинский певец и участник шоу «Танцы со звездами» Melovin в шестом прямом эфире продолжает удивлять зрителей.

Сегодняшний прямой эфир посвященный кумирам звезд. Артист признался, что самый дорогой для него человек, который его постоянно вдохновляет, — это его мама. Поэтому он решил в честь нее набить татуировку.

Новое тату Melovin / скриншот с видео

Певец в прямом эфире показал на руке надпись «я с тобой», которая была выполнена почерком его мамы в субботу, 9 октября.

«Мама, я тебя люблю слишком сильно», – тронул зрителей своим обращением к маме певец.

Мама Melovin / скриншот с видео

К слову, артист также рассказал, что Константином его могут называть только родители.

«Только мама с папой могут называть меня Костей, потому что они сделали это имя и меня тоже», – поделился певец.

Джерело: ТСН