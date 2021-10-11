Melovin набил тату в честь самого дорогого человека
На паркете щоу «Танцы со звездами» артист продемонстрировал тату, которое набил 9 октября
Эпатажный украинский певец и участник шоу «Танцы со звездами» Melovin в шестом прямом эфире продолжает удивлять зрителей.
Сегодняшний прямой эфир посвященный кумирам звезд. Артист признался, что самый дорогой для него человек, который его постоянно вдохновляет, — это его мама. Поэтому он решил в честь нее набить татуировку.
Певец в прямом эфире показал на руке надпись «я с тобой», которая была выполнена почерком его мамы в субботу, 9 октября.
«Мама, я тебя люблю слишком сильно», – тронул зрителей своим обращением к маме певец.
К слову, артист также рассказал, что Константином его могут называть только родители.
«Только мама с папой могут называть меня Костей, потому что они сделали это имя и меня тоже», – поделился певец.
Джерело: ТСН