Melovin представив кліп на пісню для «Євробачення»
- Сьогодні, 16:40
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Режисером кліпу став Тарас Голубков
Представник України на Євробаченні-2018 Melovin опублікував офіційну відеороботу на пісню Under The Ladder, з якою боротиметься за перемогу в Лісабоні.
Про це повідомляється на офіційному сайті міжнародного конкурсу.
Режисером кліпу став Тарас Голубков, який співпрацював із такими артистами як Monatik, Артем Пивоваров, «Скрябін» та багатьма іншими.
Головну героїню кліпу зіграла Юлія Гершун, яка є володаркою титулу !Топ-модель світу-2017».
Як повідомлялося раніше, Європейський мовний союз змінив правила голосування національних журі Євробачення з метою знизити вплив думки кожного з членів журі окремо на загальний результат.
Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2018» представлятиме Melovin.
Як відомо, на пісенному конкурсі «Євробачення–2018» представник від України виступатиме в другому півфіналі. Півфінали відбудуться 8 і 10 травня, а фінал – 12 травня.