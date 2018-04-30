Melovin представив кліп на пісню для «Євробачення»

Режисером кліпу став Тарас Голубков

Представник України на Євробаченні-2018 Melovin опублікував офіційну відеороботу на пісню Under The Ladder, з якою боротиметься за перемогу в Лісабоні. Про це повідомляється на офіційному сайті міжнародного конкурсу. Режисером кліпу став Тарас Голубков, який співпрацював із такими артистами як Monatik, Артем Пивоваров,