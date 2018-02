Мемуары Мишель Обамы будут переведены на 24 языка

Несколько часов назад бывшая первая леди Америки поделилась подробностями проекта на своих страницах в социальных сетях

Книга будет называться Becoming («Становление»), поступит в продажу 13 ноября и будет переведена на 24 языка. Также идет работа над аудиоверсией, которую Мишель запишет сама. Книгу Обама представит многим читателям лично, отправившись в тур по стране. «Работа над «Становлением» - очень личный эксперимент для



Мишель Обама

Книга будет называться Becoming («Становление»), поступит в продажу 13 ноября и будет переведена на 24 языка. Также идет работа над аудиоверсией, которую Мишель запишет сама.

Книгу Обама представит многим читателям лично, отправившись в тур по стране.

«Работа над «Становлением» - очень личный эксперимент для меня. Он позволил мне впервые проследить траекторию развития своей жизни. В этой книге я рассказываю о своих корнях и о том, как маленькая девочка из южного района Чикаго обрела свой голос и развила в себе силу, позволившую ей впоследствии оказывать влияние на других. Надеюсь, мои приключения помогут читателям найти в себе смелость стать тем, кем они должны быть. С нетерпением жду момента, когда смогу поделиться своей историей», - написала Мишель в Instagram.





Стоит отметить, что это не первая книга Мишель. Еще в 2012 году, будучи первой леди Америки, она выпустила книгу American Grown, в котором рассказала об особенностях садоводства и огородничества в Белом доме и своей инициативе в сфере школьного питания. Барак Обама также ранее публиковал свои книги - Dreams from My Father и The Audacity of Hope. Известно, что скоро и он порадует поклонников новинкой - мемуарами о том времени, когда он был президентом США. Ее релиз назначен на 2019 год, также планируется международный промо-тур и масштабная благотворительная акция: миллион книг будут пожертвованы образовательной программе First Book.

Джерело: Hello!