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    Шоу-биз

    Мэттью Макконахи показал всю семью на церемонии вручения медали выдающимся техасцам

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    Мэттью Макконахи и Камила Алвес - Мэттью Макконахи показал всю семью на церемонии вручения медали выдающимся техасцам
    Мэттью Макконахи и Камила Алвес

    Голливудский актер посетил Texas Medal Of Arts Awards

    Успех 49-летнего Мэттью Макконахи оценили в его родном штате Техас - знаменитый актер получил специальную награду, вручаемую выдающимся техасцам.

    В Остине, городе на юге штата, прошла торжественная церемония награждения Texas Medal Of Arts Awards, которую Мэттью покинул с медалью. А разделить с ним этом приятный момент пришли самые близкие люди: мама Кэй Макконахи, жена Камила Алвес и дети - десятилетний Леви, шестилетний Ливингстон и девятилетняя Вида.

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    Награда оказалась в руках актера вполне заслуженно: Макконахи становился лауреатом «Золотого глобуса», «Оскара» и других престижных премий. Помимо успешной карьеры, актер вместе с женой управляет благотворительным фондом Just Keep Livin Foundation, который помогает старшеклассникам.

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    Мэттью Макконахи показал всю семью на церемонии вручения медали выдающимся техасцам
    Мэттью Макконахи показал всю семью на церемонии вручения медали выдающимся техасцам
    Мэттью Макконахи показал всю семью на церемонии вручения медали выдающимся техасцам
    Мэттью Макконахи показал всю семью на церемонии вручения медали выдающимся техасцам
    Мэттью Макконахи показал всю семью на церемонии вручения медали выдающимся техасцам
    Мэттью Макконахи показал всю семью на церемонии вручения медали выдающимся техасцам
    Мэттью Макконахи показал всю семью на церемонии вручения медали выдающимся техасцам
    Мэттью Макконахи показал всю семью на церемонии вручения медали выдающимся техасцам

    Макконахи встретился со своей нынешней женой в 2006 году. Через шесть лет после знакомства голливудский актер и бразильская модель поженились. Кстати сказать, их свадьба прошла в Остине, где проживает семья Макконахи.

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