Мэттью Макконахи показал всю семью на церемонии вручения медали выдающимся техасцам



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Мэттью Макконахи и Камила Алвес

Голливудский актер посетил Texas Medal Of Arts Awards

Успех 49-летнего Мэттью Макконахи оценили в его родном штате Техас - знаменитый актер получил специальную награду, вручаемую выдающимся техасцам.

В Остине, городе на юге штата, прошла торжественная церемония награждения Texas Medal Of Arts Awards, которую Мэттью покинул с медалью. А разделить с ним этом приятный момент пришли самые близкие люди: мама Кэй Макконахи, жена Камила Алвес и дети - десятилетний Леви, шестилетний Ливингстон и девятилетняя Вида.

Награда оказалась в руках актера вполне заслуженно: Макконахи становился лауреатом «Золотого глобуса», «Оскара» и других престижных премий. Помимо успешной карьеры, актер вместе с женой управляет благотворительным фондом Just Keep Livin Foundation, который помогает старшеклассникам.

Макконахи встретился со своей нынешней женой в 2006 году. Через шесть лет после знакомства голливудский актер и бразильская модель поженились. Кстати сказать, их свадьба прошла в Остине, где проживает семья Макконахи.