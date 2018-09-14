Мэттью Макконахи рассказал, как спас шестимесячного сына от нападения разъяренного животного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На днях актер рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним и его семьей около 10 лет назад. Мэттью Макконахи и его родные во время отдыха столкнулись с разъяренным горным бараном

Во время эфира Мэттью поделился историей, которая произошла с ним и его родными, когда его наследнику Леви было всего шесть месяцев. Тогда они устроили пикник на природе с супругой. Актер с женой и ребенком наслаждался красочными видами Большого каньона, когда неожиданно перед ними появился крупный горный баран. Камила быстро среагировала и успела отбежать на безопасное расстояние, а Макконахи с сыном на руках оказался прямо перед разъяренным животным. Однако актер не растерялся. «Мне пришлось, после собаки бросить ей и Ливая, пока баран нас не атаковал и не сбросил с обрыва», — рассказал он.

Мэттью в итоге нашел палку и смог отпугнуть барана. Уже позже он понял, что его семья просто преградила путь животному к его стаду. Телеведущий усомнился в правдивости истории, которую поведал артист, но тот заверил, что рассказал правду.



