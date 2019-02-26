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    Шоу-биз

    Мила Кунис пожаловалась, что ее мужа обманули в зоомагазине накануне 14 февраля

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    Мила Кунис - Мила Кунис пожаловалась, что ее мужа обманули в зоомагазине накануне 14 февраля
    Мила Кунис

    Актриса рассказала, что у них с Эштоном Кутчером теперь живет пара волнистых попугайчиков

    Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис призналась в эфире вечернего шоу, что накануне Дня всех влюбленных в прошлом году ее супруга Эштона Кутчера обманули в зоомагазине. Супруг хотел подарить своей возлюбленной пару попугайчиков-неразлучников, а купил вместо этого самых простых, волнистых попугаев, передает Daily Mail

    Звезда не стала называть магазин, но рассказала, что ее 41-летнего мужа обманули, и семья долго не знала, что не так с птицами, пока не показала их знакомому ветеринару, который должен был порекомендовать уход за перьями птиц. Специалист понял, что это не те птицы, о которых шла речь, так обман и вскрылся.

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    Мила Кунис пожаловалась, что ее мужа обманули в зоомагазине накануне 14 февраля
    Мила Кунис пожаловалась, что ее мужа обманули в зоомагазине накануне 14 февраля
    Мила Кунис пожаловалась, что ее мужа обманули в зоомагазине накануне 14 февраля
    Мила Кунис пожаловалась, что ее мужа обманули в зоомагазине накануне 14 февраля
    Мила Кунис пожаловалась, что ее мужа обманули в зоомагазине накануне 14 февраля
    Мила Кунис пожаловалась, что ее мужа обманули в зоомагазине накануне 14 февраля
    Мила Кунис пожаловалась, что ее мужа обманули в зоомагазине накануне 14 февраля
    Мила Кунис пожаловалась, что ее мужа обманули в зоомагазине накануне 14 февраля
    Мила Кунис пожаловалась, что ее мужа обманули в зоомагазине накануне 14 февраля

    Она рассказала, что эксперт по птицам объяснила паре, что неразлучники стоят несколько дороже, поэтому их обманули, скорее всего, сознательно, продав более дешевых питомцев. Но актриса призналась, что это их, в конце концов, не сильно расстроило. Она отметила, что птицы очень дружелюбные, и вся семья любит за ними наблюдать.

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