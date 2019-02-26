Мила Кунис пожаловалась, что ее мужа обманули в зоомагазине накануне 14 февраля



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Мила Кунис

Актриса рассказала, что у них с Эштоном Кутчером теперь живет пара волнистых попугайчиков

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис призналась в эфире вечернего шоу, что накануне Дня всех влюбленных в прошлом году ее супруга Эштона Кутчера обманули в зоомагазине. Супруг хотел подарить своей возлюбленной пару попугайчиков-неразлучников, а купил вместо этого самых простых, волнистых попугаев, передает Daily Mail

Звезда не стала называть магазин, но рассказала, что ее 41-летнего мужа обманули, и семья долго не знала, что не так с птицами, пока не показала их знакомому ветеринару, который должен был порекомендовать уход за перьями птиц. Специалист понял, что это не те птицы, о которых шла речь, так обман и вскрылся.

Она рассказала, что эксперт по птицам объяснила паре, что неразлучники стоят несколько дороже, поэтому их обманули, скорее всего, сознательно, продав более дешевых питомцев. Но актриса призналась, что это их, в конце концов, не сильно расстроило. Она отметила, что птицы очень дружелюбные, и вся семья любит за ними наблюдать.



