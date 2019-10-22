Мишель Обама в коротком топе и легинсах восхитила изящной фигурой



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Мишель Обама Фото: instagram.com/michelleobama/

Жена Барака Обамы показала стройную фигуру

55-летняя Мишель Обама опубликовала свой снимок, сделанный с фитнес-зале. Для тренировки она надела короткий черный топ, облегающие спортивные легинсы и черную бейсболку. Бывшая первая леди выполняла приседы, поднимая руки с мячом вверх.

Мишель продемонстрировала прекрасную фигуру и идеальный пресс, чем восхитила своих поклонников. «Ах, какой пресс!», «Идеальная фигура», «Вы такая молодец. С вас во многом можно брать пример», – написали в комментариях к посту фолловеры в Instagram.