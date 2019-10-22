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    Шоу-биз

    Мишель Обама в коротком топе и легинсах восхитила изящной фигурой

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    <p>Мишель Обама&nbsp;</p> <p>Фото:&nbsp;instagram.com/michelleobama/</p> - Мишель Обама в коротком топе и легинсах восхитила изящной фигурой

    Мишель Обама 

    Фото: instagram.com/michelleobama/

    Жена Барака Обамы показала стройную фигуру

    55-летняя Мишель Обама опубликовала свой снимок, сделанный с фитнес-зале. Для тренировки она надела короткий черный топ, облегающие спортивные легинсы и черную бейсболку. Бывшая первая леди выполняла приседы, поднимая руки с мячом вверх.

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    Мишель Обама в коротком топе и легинсах восхитила изящной фигурой
    Мишель Обама в коротком топе и легинсах восхитила изящной фигурой
    Мишель Обама в коротком топе и легинсах восхитила изящной фигурой
    Мишель Обама в коротком топе и легинсах восхитила изящной фигурой
    Мишель Обама в коротком топе и легинсах восхитила изящной фигурой
    Мишель Обама в коротком топе и легинсах восхитила изящной фигурой
    Мишель Обама в коротком топе и легинсах восхитила изящной фигурой
    Мишель Обама в коротком топе и легинсах восхитила изящной фигурой
    Мишель Обама в коротком топе и легинсах восхитила изящной фигурой
    Мишель Обама в коротком топе и легинсах восхитила изящной фигурой
    Фото: instagram.com/michelleobama/

    Мишель продемонстрировала прекрасную фигуру и идеальный пресс, чем восхитила своих поклонников. «Ах, какой пресс!», «Идеальная фигура», «Вы такая молодец. С вас во многом можно брать пример», – написали в комментариях к посту фолловеры в Instagram.

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