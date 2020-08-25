«Мне было 7, ей было 10»: Виталий Козловский шокировал признанием о первом сексе



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Певец Виталий Козловский instagram.com/vkozlovskiy/

У артиста с самого детства была на 3 года старше подружка

Известный украинский певец Виталий Козловский заявил, что имел регулярный секс с ролевыми играми уже в 7 лет. Его партнершей тогда бы была 10-летняя девочка.

Об этом артист сказал в одном из интервью.

Так, по словам Козловского, у него с самого детства была на 3 года старше подружка. Однажды они встретились, пошли гулять и во время разговора поняли, что им срочно нужно уйти домой «импровизировать».

Тогда, говорит артист, подружка включила видеокассету с откровенным фильмом. Вместе они посмотрели, как тетя с дядей занимаются сексом и в какой-то момент девушка сказала: «Ну, давай!»

По словам Козловского, после этого ситуации они с девочкой еще не раз занимались сексом. Иногда даже тогда, когда родители были дома. Более того, певец заявил, что у них даже были ролевые игры.