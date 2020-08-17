Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность с известным актером еще в школе



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Американская певица Майли Сайрус

Сайрус и Хемсворт познакомились в 2008 году на съемках фильма «Последняя песня»

Американская певица Майли Сайрус рассказала, что потеряла девственность с актером Лиамом Хемсвортом в возрасте 16 лет. Ее слова передает New York Post.

Певица подчеркнула, что до этого возраста не занималась сексом, а после вышла замуж за артиста, с которым потеряла девственность.

Сайрус и Хемсворт познакомились в 2008 году на съемках фильма «Последняя песня», в котором исполнили главные роли. Они обручились в 2012-м, после чего расстались в следующем году, воссоединились в 2015-м и поженились спустя три года, после чего расстались в августе 2019-го. Позже, в сентябре того же года, Сайрус встречалась с предпринимательницей Кейтлин Картер, а в октябре ее сняли во время поцелуев с музыкантом Коди Симпсоном.

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