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    Шоу-биз

    Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность с известным актером еще в школе

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    Американская певица Майли Сайрус - Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность с известным актером еще в школе
    Американская певица Майли Сайрус

    Сайрус и Хемсворт познакомились в 2008 году на съемках фильма «Последняя песня»

    Американская певица Майли Сайрус рассказала, что потеряла девственность с актером Лиамом Хемсвортом в возрасте 16 лет. Ее слова передает New York Post.

    Певица подчеркнула, что до этого возраста не занималась сексом, а после вышла замуж за артиста, с которым потеряла девственность.

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    Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность с известным актером еще в школе
    Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность с известным актером еще в школе
    Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность с известным актером еще в школе
    Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность с известным актером еще в школе
    Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность с известным актером еще в школе
    Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность с известным актером еще в школе
    Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность с известным актером еще в школе
    Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность с известным актером еще в школе
    Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность с известным актером еще в школе
    Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность с известным актером еще в школе
    Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность с известным актером еще в школе
    Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность с известным актером еще в школе
    Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность с известным актером еще в школе
    Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность с известным актером еще в школе
    Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность с известным актером еще в школе
    Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность с известным актером еще в школе
    Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность с известным актером еще в школе
    Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность с известным актером еще в школе
    Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность с известным актером еще в школе
    Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность с известным актером еще в школе
    Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность с известным актером еще в школе
    Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность с известным актером еще в школе
    Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность с известным актером еще в школе
    Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность с известным актером еще в школе

    Сайрус и Хемсворт познакомились в 2008 году на съемках фильма «Последняя песня», в котором исполнили главные роли. Они обручились в 2012-м, после чего расстались в следующем году, воссоединились в 2015-м и поженились спустя три года, после чего расстались в августе 2019-го. Позже, в сентябре того же года, Сайрус встречалась с предпринимательницей Кейтлин Картер, а в октябре ее сняли во время поцелуев с музыкантом Коди Симпсоном.

    Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

    Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».

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