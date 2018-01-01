Украинская артистка похвасталась горячими фото с отдыха в Европе

Певица отдыхает в Барселоне и Амстердаме, регулярно публикуя искусительные фото

Популярная отечественная Dj Nana (Анастасия Кумейко), которая ранее состояла в группе Nikita, провела насыщенный отпуск в Барселоне, после которой отправилась еще и в Амстердам. Свою поездку она аккуратно документировала в социальных сетях. Также артистка дополняла свой отчет и горячими фотографиями из отеля. Она отметила, что погода



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Dj Nana

Певица отдыхает в Барселоне и Амстердаме, регулярно публикуя искусительные фото

Популярная отечественная Dj Nana (Анастасия Кумейко), которая ранее состояла в группе Nikita, провела насыщенный отпуск в Барселоне, после которой отправилась еще и в Амстердам. Свою поездку она аккуратно документировала в социальных сетях. Также артистка дополняла свой отчет и горячими фотографиями из отеля.

Она отметила, что погода поспособствовала тому, чтобы она посетила все основные музеи Барселоны. При этом она отметила, что ежедневно проходила приблизительно по 20 км.

Нана призналась, что в любом путешествии находит автобусные туры Hop-On Hop-Off, которые позволяют выходить и заходить на любой остановке города, благодаря чему, есть возможность рассмотреть все достопримечательности.

«Все семь дней, которые я провела в Испании, дважды на день в любом ресторане я заказывала традиционное испанское блюдо «Перец Падрон». Это зеленые перчики с солью и оливковым маслом, приготовленные на гриле. Для меня это блюдо стало открытием! Простое, но безумно вкусное! К каждой тарелке шел бокал испанского игристого вина Cava, от которого я без ума. Теперь так скучаю по этому в Киеве!», – поясняет Dj Nana.

А в Амстердаме она побывала на экскурсии по знаменитым каналам и прошлись по Улице красных фонарей.

Джерело: Сегодня