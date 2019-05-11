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    Фото

    Лучшие снимки путешественников от National Geographic

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    Лучшие снимки путешественников от National Geographic
    boredpanda.com

    Каждый год National Geographic открывает свои творческие двери, чтобы привлечь талантливых фотографов со всего мира с помощью Национального конкурса географических фотографий и других подобных конкурсов

    Конкурс фото-путешествий бросает вызов претендентам: «Помогите нам изучить и испытать наш мир во время ваших путешествий» -  изображения этого года оказались на высоте. 

    Третьего мая в полдень по восточному времени закрылся вступительный период конкурса, и каждое выбранное представление демонстрирует захватывающие снимки впечатляющего мира, в котором мы живем.

    Разделенные на три категории: природа, города и люди - эти изображения «рассказывают историю места, показывают нам мир природы или делятся видениями людей со всего мира». 

    Прокрутите вниз, чтобы увидеть фаворитов редакторов National Geographic и увидеть мир, увиденный через эти уникальные линзы. 

    Вы можете проверить их сайт 13-17 мая, чтобы голосовать за фотографии победителей Народного выбора. Финальные победители будут объявлены в июне.

    Главный призер получит 7500 долларов. Их победное изображение будет размещено в инстаграм-аккаунте @natgeotravel. 

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    Призы в отдельных категориях включают: Победители первого места получат 2500 долларов, победители второго места получат 1500 долларов, победители третьего места получат 750 долларов.

    Джерело: boredpanda.com

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