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    Шоу-биз

    Наркотики и текила в Мексике: Федишин рассказала, как провела отпуск

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    <p>Ирина Федишин</p> <p>instagram.com/irynafedyshyn/</p> - Наркотики и текила в Мексике: Федишин рассказала, как провела отпуск

    Ирина Федишин

    instagram.com/irynafedyshyn/

    В исполнительницы были насыщенные каникулы

    В украинской певицы Ирины Федишин был насыщенный разными впечатлениями отпуск. Звезда рассказала, что этим летом она с мужем много путешествовала. Среди посещаемых ими стран - Америка и Мексика. Однако, Ирина признается, что кроме райских уголков также проводила время и на огороде. Об этом она рассказала в «Светской жизни».

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    Наркотики и текила в Мексике: Федишин рассказала, как провела отпуск
    Наркотики и текила в Мексике: Федишин рассказала, как провела отпуск
    Наркотики и текила в Мексике: Федишин рассказала, как провела отпуск
    Наркотики и текила в Мексике: Федишин рассказала, как провела отпуск
    Наркотики и текила в Мексике: Федишин рассказала, как провела отпуск
    Наркотики и текила в Мексике: Федишин рассказала, как провела отпуск
    Наркотики и текила в Мексике: Федишин рассказала, как провела отпуск
    Наркотики и текила в Мексике: Федишин рассказала, как провела отпуск
    Наркотики и текила в Мексике: Федишин рассказала, как провела отпуск
    Наркотики и текила в Мексике: Федишин рассказала, как провела отпуск
    Наркотики и текила в Мексике: Федишин рассказала, как провела отпуск
    Наркотики и текила в Мексике: Федишин рассказала, как провела отпуск
    Наркотики и текила в Мексике: Федишин рассказала, как провела отпуск
    Наркотики и текила в Мексике: Федишин рассказала, как провела отпуск
    Наркотики и текила в Мексике: Федишин рассказала, как провела отпуск
    Наркотики и текила в Мексике: Федишин рассказала, как провела отпуск
    Наркотики и текила в Мексике: Федишин рассказала, как провела отпуск
    Наркотики и текила в Мексике: Федишин рассказала, как провела отпуск
    Наркотики и текила в Мексике: Федишин рассказала, как провела отпуск
    Наркотики и текила в Мексике: Федишин рассказала, как провела отпуск
    Наркотики и текила в Мексике: Федишин рассказала, как провела отпуск

    «Пробовали текилу, но не очень-то зашло. Из блюд мне понравилось гуакамоле. Я когда прилетела в Украину, сразу пошла на рынок, купила авокадо, начала все это делать, у нас немножко поменялся завтрак. Очень вкусно и полезно. А на пляже когда лежали, очень часто ходили разные ребята, и они так терли нос. Муж спрашивает: «Что это значит»? Я говорю: «Ну, наверное, они хотят что-то предложить, кайф почувствовать». То есть не ходят пляже, не говорят: «креветки, пахлава». Там немножко другие знаки», - поделилась впечатлениями Федишин.

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    знаменитости Ирина Федишин шоу-бизнес отпуск
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