Народная артистка Украины заключила творческий союз с Игорем Крутым



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Ирина Билык стала соавтором новой песни Ирины Аллегровой

Ззавершился ежегодный международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна», который после нападения России на Украину, перебрался из латвийской Юрмалы в Сочи.

В рамках фестиваля 7 сентября состоялся творческий вечер певицы Ирины Аллегровой. Концерт в честь ее 66-го дня рождения назвали «Цветы по поводу». Приглашенные гости – близкие друзья и коллеги певицы, среди которых Диана Арбенина, Лолита, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Николай Басков, Жасмин, A`Studio, Artik&Asti, Зара, Роберто Кель Торрес и многие другие.

Главным сюрпризом вечера стала новая песня Ирины Аллегровой «Воспоминание», которая создана в результате творческого союза украинской Мадонны Ирины Билык и Игоря Крутого.

«Он написал музыку, я — слова. Ира будет седьмого сентября исполнять ее как премьеру. Там мне не хватает несколько строчек. Это работа не за деньги. Мне было интересно, получится ли у меня почувствовать музыку композитора и создать новую песню для хорошей актрисы? И у меня получилось», - об этом рассказывает артистка Ирина Билык в интервью для новостного портала ZI.

Напомним, ранее сообщалось, что активисты из общественной организации «Добровольчий рух ОУН» начали новую волну компании простив Народной артистки Украины Ирины Билык.