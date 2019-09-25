Настя Каменских похвасталась на курорте пышным телом в стрингах



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Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux/

32-летняя певица и ее 38-летний муж после напряженного графика нашли время на отдых

Настя Каменских поделилась пикантным фото и пожаловалась, что в последнее время была сильно завалена работой, так как готовит этой осенью несколько сюрпризов для своих поклонников. Потап тоже напряженно трудился – он выпускает новый альбом. После загруженных будней влюбленные решили устроить себе мини-отпуск.

Настя Каменских опубликовала фото в топе и стрингах черного цвета. Она позировала на балконе отеля на фоне пальм и моря. Ее мокрые волосы струились по спине. «Это наш побег. Всего четыре дня. Много любви и солнца», – поделилась певица. Она отметила Алексея Потапенко (Потап), обозначив, что отдыхает в компании мужа.

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