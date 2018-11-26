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    Шоу-биз

    Натали Портман поделилась своими заветными мечтами

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    Натали Портман - Натали Портман поделилась своими заветными мечтами
    Натали Портман

    Артистка оценивает свои вокальные данные как скромные

    Голливудская актриса, всемирную славу которой принесла роль в фильме Люка Бессона «Леон», дала откровенное интервью Vanity Fair.

    Недавно Натали Портман окончила работу над новой картиной «Голос Люкс», где сыграла звезду поп-эстрады. В картине актрисе пришлось самой исполнять многие композиции. Сама артистка признается, что, хотя она и поет дома своим детям, она оценивает свои вокальные данные как скромные.

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    Натали Портман поделилась своими заветными мечтами
    Натали Портман поделилась своими заветными мечтами
    Натали Портман поделилась своими заветными мечтами
    Натали Портман поделилась своими заветными мечтами
    Натали Портман поделилась своими заветными мечтами
    Натали Портман поделилась своими заветными мечтами
    Натали Портман поделилась своими заветными мечтами
    Натали Портман поделилась своими заветными мечтами
    Натали Портман поделилась своими заветными мечтами
    Натали Портман поделилась своими заветными мечтами
    Натали Портман поделилась своими заветными мечтами
    Натали Портман поделилась своими заветными мечтами
    Натали Портман поделилась своими заветными мечтами
    Натали Портман поделилась своими заветными мечтами
    Натали Портман поделилась своими заветными мечтами
    Натали Портман поделилась своими заветными мечтами
    Натали Портман поделилась своими заветными мечтами
    Натали Портман поделилась своими заветными мечтами
    Натали Портман поделилась своими заветными мечтами

    Рассказала Натали и о своих мечтах. Оказывается, актриса в детстве мечтала полететь в космос. Она также посетовала, что ее французский язык служит предметом шуток со стороны ее семьи. Однако, если космонавтом ей быть и не суждено, актриса все же не оставляет надежду подтянуть свои лингвистические навыки.

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