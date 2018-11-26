Натали Портман поделилась своими заветными мечтами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Натали Портман

Артистка оценивает свои вокальные данные как скромные

Голливудская актриса, всемирную славу которой принесла роль в фильме Люка Бессона «Леон», дала откровенное интервью Vanity Fair.

Недавно Натали Портман окончила работу над новой картиной «Голос Люкс», где сыграла звезду поп-эстрады. В картине актрисе пришлось самой исполнять многие композиции. Сама артистка признается, что, хотя она и поет дома своим детям, она оценивает свои вокальные данные как скромные.

Рассказала Натали и о своих мечтах. Оказывается, актриса в детстве мечтала полететь в космос. Она также посетовала, что ее французский язык служит предметом шуток со стороны ее семьи. Однако, если космонавтом ей быть и не суждено, актриса все же не оставляет надежду подтянуть свои лингвистические навыки.