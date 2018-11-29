Натали Портман показала свои вокальные данные в фильме «Голос люкс»



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Кадр из фильма «Голос люкс»

Звезда «Черного лебедя» очаровала поклонников в трейлере нового фильма

В сети опубликовали новый трейлер предстоящей музыкальной драмы «Голос люкс», где главную роль исполнила актриса Натали Портман. Она играет поп-певицу Селесту, которая избавляется от травматического опыта и становится настоящей суперзвездой. Фильм рассказывает о ее творческой карьере, начиная с 1999 года и по сегодняшний день, затрагивая важнейшие культурные события ХХI века. Ее менеджера играет Джуд Лоу.

Режиссер картины — Брэди Корбет. В 2015 году он получил сразу две награды Венецианского кинофестиваля за свою дебютную картину «Детство лидера». Над саундтреком к фильму работает певица Sia и музыкант Скотт Уокер. Ранее пользователи сети писали, что Портман в образе Селесты напоминает одновременно Леди Гагу и ее героиню из драмы Даррена Аронофски «Черный лебедь».

Мировой прокат картины стартует 7 декабря.

Джерело: Buro 24/7