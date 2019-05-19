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    Шоу-биз

    Назван победитель международного песенного конкурса «Евровидение-2019»

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    Назван победитель международного песенного конкурса «Евровидение-2019»

    Только что объявили нового обладателя хрустального микрофона

    Несколько минут назад закончился финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019». 

    По результатам голосования компетентного жюри и телезрителей победителем стали Нидерланды.

     Напомним, на престижной международной сцене выступили 26 конкурсантов.


    1 Мальта. Michela - Chameleon

    2. Албания. Йонида Маличи — Ktheju tokës

    3. Чехия, Lake Malawi — Friend of a Friend

    4. Германия. S!sters — Sister

    5. Россия. Сергей Лазарев — Scream

    6. Дания. Леонора — Love Is Forever

    7.Сан-Марино. Серхат — Say Na Na Na

    8. Северная Македония. Тамара Тодевска — Proud

    9. Швеция. Йон Лундвик — Too Late For Love

    10. Словения. Зала Краль и Гашпер Шантл — Sebi

    11. Кипр. Tamta — Replay

    12. Нидерланды. Дункан Лоуренс — Arcade

    13. Греция. Катерина Дуска — Better Love

    14. Израиль. Коби Марими — Home

    15. Норвегия. KeiiNO — Spirit in the Sky

    16. Великобритания. Майкл Райс — Bigger Than Us

    17. Исландия. Hatari — Hatrið mun sigra

    18. Эстония. Виктор Крон — Storm

    19. Беларусь, ZENA — Like It

    20. Азербайджан. Чингиз — Truth

    21. Франция. Билал Ассани — Roi

    22. Италия. Mahmood — Soldi

    23. Сербия. Невена Божович — Kruna

    24. Швейцария. Лука Хэнни — She Got Me

    25. Австралия. Кейт Миллер-Хайдке — Zero Gravity

    26. Испания. Miki — La Venda

     

    Евровидение
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