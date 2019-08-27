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    Шоу-биз

    Названа дата выхода продолжения «Черной Пантеры»

    • Розсилка
    Названа дата выхода продолжения «Черной Пантеры»

    Еще одна громкая новость с презентации Disney D23

    Названа дата выхода второй части супергеройской ленты «Черная Пантера». Ее объявили на большой презентации Disney D23, где кинокомпания рассказала обо всех своих грядущих проектах.

    Фильм выйдет 22 мая 2022 года. Название фильма пока не известно, но лента уже в работе.

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    Названа дата выхода продолжения «Черной Пантеры»
    Названа дата выхода продолжения «Черной Пантеры»
    Названа дата выхода продолжения «Черной Пантеры»
    Названа дата выхода продолжения «Черной Пантеры»
    Названа дата выхода продолжения «Черной Пантеры»
    Названа дата выхода продолжения «Черной Пантеры»
    Названа дата выхода продолжения «Черной Пантеры»
    Названа дата выхода продолжения «Черной Пантеры»
    Названа дата выхода продолжения «Черной Пантеры»
    Названа дата выхода продолжения «Черной Пантеры»
    Названа дата выхода продолжения «Черной Пантеры»
    Названа дата выхода продолжения «Черной Пантеры»
    Названа дата выхода продолжения «Черной Пантеры»
    Названа дата выхода продолжения «Черной Пантеры»
    Названа дата выхода продолжения «Черной Пантеры»
    Названа дата выхода продолжения «Черной Пантеры»
    Названа дата выхода продолжения «Черной Пантеры»
    Названа дата выхода продолжения «Черной Пантеры»
    Названа дата выхода продолжения «Черной Пантеры»
    Названа дата выхода продолжения «Черной Пантеры»

    Первая часть «Черной Пантеры» стала первым масштабным блокбастером, где почти все ключевые персонажи и все супергерои — темнокожие. Лента взяла три статуэтки «Оскар»: за лучшую работу художника-постановщика, за лучшую музыку к фильму и за лучшие костюмы. Таким образом, Рут Картер стала первой темнокожей женщиной, которая получила «Оскар» за создание костюмов к фильму.

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