Названа сумма гонорара Энистон и Уизерспун за один эпизод в новом сериале Apple



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Риз Уизерспун

Известные голливудские актрисы снимутся в проекте об утреннем телешоу, а также возьмут на себя продюсерские функции

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун стали продюсерами нового сериала, который будет снят по книге журналиста CNN Брайана Стеллера, написанной в жанре документальной прозы о закулисье утреннего телешоу.

За право снять этот сериал боролись такие стриминговые гиганты, как Netflix и Showtime. Однако пальму первенства взяла компания Apple, которая решила расширяться в этой сфере и в результате заполучила звезд Голливуда. Актрисы также сыграют в шоу главные роли.

Поклонники Джен гадают, сколько будет стоить ее возвращение на телеэкраны. Известно, что сумма ее гонорара, когда она снималась в «Друзьях», была равна одному миллиону долларов за один эпизод. Как оказалось, за 15 лет с момента закрытия ситкома Энистон «подорожала» — за съемки в одной серии ей будут платить 1,1 миллиона долларов. Такую же сумму будет получать и Риз.

О том, как будет называться новый проект, а также дата его релиза, пока не сообщается, пишет Cheatsheet.

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Джерело: teleprogramma.pro