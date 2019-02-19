  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Названа сумма гонорара Энистон и Уизерспун за один эпизод в новом сериале Apple

    • Розсилка
    Риз Уизерспун - Названа сумма гонорара Энистон и Уизерспун за один эпизод в новом сериале Apple
    Риз Уизерспун

    Известные голливудские актрисы снимутся в проекте об утреннем телешоу, а также возьмут на себя продюсерские функции

    Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун стали продюсерами нового сериала, который будет снят по книге журналиста CNN Брайана Стеллера, написанной в жанре документальной прозы о закулисье утреннего телешоу.

    За право снять этот сериал боролись такие стриминговые гиганты, как Netflix и Showtime. Однако пальму первенства взяла компания Apple, которая решила расширяться в этой сфере и в результате заполучила звезд Голливуда. Актрисы также сыграют в шоу главные роли.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Названа сумма гонорара Энистон и Уизерспун за один эпизод в новом сериале Apple
    Названа сумма гонорара Энистон и Уизерспун за один эпизод в новом сериале Apple
    Названа сумма гонорара Энистон и Уизерспун за один эпизод в новом сериале Apple
    Названа сумма гонорара Энистон и Уизерспун за один эпизод в новом сериале Apple
    Названа сумма гонорара Энистон и Уизерспун за один эпизод в новом сериале Apple
    Названа сумма гонорара Энистон и Уизерспун за один эпизод в новом сериале Apple
    Названа сумма гонорара Энистон и Уизерспун за один эпизод в новом сериале Apple
    Названа сумма гонорара Энистон и Уизерспун за один эпизод в новом сериале Apple
    Названа сумма гонорара Энистон и Уизерспун за один эпизод в новом сериале Apple
    Названа сумма гонорара Энистон и Уизерспун за один эпизод в новом сериале Apple
    Названа сумма гонорара Энистон и Уизерспун за один эпизод в новом сериале Apple
    Названа сумма гонорара Энистон и Уизерспун за один эпизод в новом сериале Apple
    Названа сумма гонорара Энистон и Уизерспун за один эпизод в новом сериале Apple
    Названа сумма гонорара Энистон и Уизерспун за один эпизод в новом сериале Apple
    Названа сумма гонорара Энистон и Уизерспун за один эпизод в новом сериале Apple
    Названа сумма гонорара Энистон и Уизерспун за один эпизод в новом сериале Apple
    Названа сумма гонорара Энистон и Уизерспун за один эпизод в новом сериале Apple

    Поклонники Джен гадают, сколько будет стоить ее возвращение на телеэкраны. Известно, что сумма ее гонорара, когда она снималась в «Друзьях», была равна одному миллиону долларов за один эпизод. Как оказалось, за 15 лет с момента закрытия ситкома Энистон «подорожала» — за съемки в одной серии ей будут платить 1,1 миллиона долларов. Такую же сумму будет получать и Риз.

    О том, как будет называться новый проект, а также дата его релиза, пока не сообщается, пишет Cheatsheet.

    Читайте также: 49-летняя Дженнифер Лопез вышла в свет в черном супер-мини с разрезами.

     

    Джерело: teleprogramma.pro

    актриса Apple шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ