Названо дату прем'єри шоу «Холостяк» з Тарасом Цимбалюком (відео)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Зйомки нового сезону вже завершились, незабаром стануть відомі імена учасниць
Фото: Instagram/holostyakstb

Чотирнадцятий сезон з зіркою серіалу «Спіймати Кайдаша» вийде на телеекрани в середині осені

Телеканал СТБ, який займається виробництвом та трансляцією романтичного телешоу «Холостяк» оголосив дату релізу першого епізоду 14-го сезону. Головним героєм став 35-річний актор Тарас Цимбалюк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал «Холостяк/Холостячка».

Шанувальники телепроєкту, беззмінним ведучим якого є Григорій Решетнік, зможуть побачити прем'єру «Холостяк-14» вже 17 жовтня (п'ятниця) о 19:00. «Відчуй кохання, немов у кіно: із шаленими вчинками, жагою та пристрастю», – написали в анонсі творці програми.

Одночасно з оголошення дати прем'єри нового сезону СТБ опублікував проморолик. В ньому Тарас Цимбалюк змінив декілька образів. Спочатку напівоголений він з загадковою панянкою займається гончарством. А вже потім у костюмі та трояндою в руці поспішає на танці.

Після запальних активностей Цимбалюк бере келих ігристого («Главком» наголошує, що надмірне вживання алкогольних напоїв шкодить вашому здоров'ю) і дивиться в камеру. Цей кадр нагадує момент з фільму «Великий Гетсбі з американським актором Леонардо Ді Капріо в головній ролі.

Тарас Цимбалюк (верхнє фото) та Леонардо Ді Капріо
фото: колаж «Главком»

Шанувальники шоу «Холостяк» залишили чимало позитивних коментарів під промороликом з Тарасом Цимбалюком.

  • Бронюю кінозал заради такої події.
  • Заради Тараса дивлюсь телевізор.
  • Дякуємо, що не в листопаді.
  • Щось цього року затягнули з прем'єрою. Мабуть, Тарас все ніяк не міг обрати.

Обрання саме Цимбалюка головним героєм нового сезону телешоу було, за словами продюсерів, одностайним. Вони отримали сотні повідомлень від жінок із проханнями розглянути кандидатуру актора. Сам Тарас зазначив, що участь у шоу – це для нього новий виклик та можливість близько знайомитися з глядачами. Він також висловив вдячність шанувальникам за підтримку та наголосив на важливості популяризації українських медіапроєктів.

Раніше «Главком» розповідав, що продюсер Олександр Ягольник повінчався з художницею Світланою Бойко. Водночас супермодель Сніжана Онопко пройшла обряд вінчання разом зі своїм чоловіком в столиці Латвії.

Теги: телебачення Холостяк СТБ Тарас Цимбалюк

