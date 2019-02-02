Названы сроки выхода новых частей фильма «Миссия невыполнима»



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Том Круз

Компания Paramount обнародовала даты выхода двух сиквелов блокбастера с Томом Крузом

Похоже, Тому Крузу остаться без работы явно не грозит. Компания Paramount объявила даты выхода еще двух частей франшизы «Миссия невыполнима». Релиз седьмой части блокбастера намечен на 23 июля 2021 года, а восьмой — на 5 августа 2022 года. Круз снова сыграет агента Итана Ханта, а Кристофер Маккуорри опять сядет за написание сценария и займет режиссерское кресло.

Глава студии Paramount Pictures Джим Янопулос отметил, что после успешного проката приключенческого боевика «Миссия невыполнима: Последствия» в компании рады сообщить, что творческий тандем Криса и Тома продолжится и в следующих двух частях блокбастера. Шесть частей франшизы «Миссия невыполнима» принесли их создателям в общей сложности 3,5 миллиарда долларов в мировом прокате. При этом кассовые сборы шестого фильма составили 220,1 миллиона долларов в домашнем прокате и 791,1 миллиона долларов в мировом.

Отмечается, что последняя лента с Томом Крузом получила наибольшее количество положительных отзывов. На сайте Rotten Tomatoes картина собрала 97% хвалебных рецензий, пишет Deadline.

Напомним, что все трюки в блокбастере Том Круз выполняет без помощи каскадеров, сам. Во время съемок шестой части франшизы актер получил травму ноги и создатели боевика были вынуждены поставить работу над проектом на паузу. Были опасения, что из-за задержки дата релиза боевика будет отложена. Однако Круз вышел с «больничного» раньше и картину выпустили на экраны в намеченный срок.

Кроме Тома, в картине также снялись Алек Болдуин и Генри Кавилл, известный зрителю по комедийному шпионскому фильму «Агенты А.Н.К.Л.».