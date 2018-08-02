Не первый залет: В сети появились новые подробности о похождениях супруга Ани Лорак



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Ани Лорак

По словам инсайдеров, Мурата часто видели в компании других женщин

Российское издание Starhit утверждает, что Ани Лорак в курсе похождений мужа, но терпит это все ради дочери.

Напомним, что на днях в сети опубликовали видеоролик, на котором запечатлен муж Ани Лорак обнимающий брюнетку в одном из караоке-клубов.

По информации журналистов, муж артистки развлекался с девушкой в ночном клубе Dali Park, которым он владеет. Также СМИ узнали, что девушка занимается продажей одежды через социальные сети и ее зовут Яна беляева.

Но на этом сюрпризы не закончились. По словам инсайдеров, супруг Ани Лорак никогда не был богатым наследником и не владел собственным бизнесом. Все, что он сейчас имеет, пришло к нему после свадьбы с украинской певицей.

Также сообщается, что в Турции он был обычным работников отеля. Но после того, как закрутил роман с украинской артисткой Мурат обзавелся четырьмя ресторанами. Также инсайдеры утверждают, что он употребляет запрещенные препараты и постоянно отдыхает в компании девушек, с которыми у него явно не дружеские отношения.

Но сама Лорак никак не комментирует похождения супруга и всячески отмалчивается на тему личной жизни.

В одном из интервью Ани Лорак отмечала, что несмотря на плотный гастрольный график, они с мужем постоянно перезваниваются.

«С Муратом мы постоянно на связи. Утром «Доброе утро», вечером «Спокойной ночи», в течение дня по 5–10 сообщений, звонков. Мы не покидаем друг друга ни на минуту. И мне кажется, в этом и есть секрет нашего семейного счастья. 12 лет за спиной, и до сих пор у нас есть ощущение радости, когда встречаемся. Внутренний восторг, чего, возможно, не скажешь о людях, которые постоянно вместе. Им, скорее, хочется отдохнуть друг от друга. Я считаю, что жить с публичным человеком – это особый талант. Мурат, бесспорно, им обладает», — ранее утверждала Лорак.

Но инсайдеры отмечают обратное. По их словам, муж Лорак не отвечает на ее звонки и даже отказывается общаться с ребенком.