Netflix снимет брюнетку в байопике о Мэрилин Монро: фото красотки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Режиссером фильма «Блондинка» выступит Эндрю Доминик, а продюсерские функции возьмет на себя Брэд Питт.

Стриминговый серивс Netflix выпустит биографический фильм «Блондинка» о секс-символе 1950-х.

Австралийский режиссер Эндрю Доминик писал сценарий фильма о Мэрилин Монро на протяжении нескольких лет и начал работу еще до того, как были выкуплены права на экранизацию книги Джойс Кэрол Оутс «Блондинка». Съемки байопика должны были начаться еще восемь лет назад, но сорвались из-за отсутствия финансирования.

На данном этапе компания ведет переговоры с кубино-испанской актрисой - брюнеткой Аной де Армас. Хотя ее имя пока мало кому известно, за четыре года в Голливуде она уже успела сняться в нескольких фильмах.

Одним из последних является «Бегущий по лезвию 2049». Кроме этого она сыграла и романтическом мюзикле Дэнни Бойла «Yesterday» («Вчера»).

Ранее в одном из интервью Доминик, говоря о «Блондинке» заявил, что «это будет один из десяти лучших фильмов, которые когда-либо были созданы».

По его словам, это будет картина о состоянии личности, о том, как из-за детской травмы человек разрывается между тем, кем он является в глазах публики и самим собой.

В фильме будут затронуты такие аспекты жизни Монро, как наркотики, психические расстройства, путь к славе, и даже связь с президентом Кеннеди, пишет Collider.