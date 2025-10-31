Головна Скотч Шоу-біз
«Божественна Сара» та «Батьківські збори». Головні кінопрем'єри тижня

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Афіші фільмів «Буґонія», «Блакитна стежка» та «Батьківські збори»
колаж: glavcom.ua

Серед восьми нових стрічок – одна українського виробництва

Цього тижня в український кінопрокат вийшли одразу вісім нових фільмів виробництва різних країн світу. «Главком» детально розказує про прем'єри.

Батьківські збори (Україна)

  • Режисер: Мітя Шмурак
  • Актори: Євген Янович, Антоніна Хижняк, Назар Задніпровський, Анастасія Цимбалару, Олег Маслюк, Володимир Кравчук, Римма Зюбіна та інші

За сюжетом, у школі скликають батьківські збори після гучного скандалу – на виборах президента школи переміг найгірший учень із можливих. Батьки впевнені, що голосування сфальсифікували, і звичайна зустріч швидко переростає у палкі суперечки. Під час дискусій відкриваються не лише проблеми системи освіти, а й приховані сімейні таємниці кожної родини.

У головних ролях – відомі українські актори. Євген Янович і Антоніна Хижняк зіграли заможних батьків, тоді як Анастасія Цимбалару та Олег Маслюк перевтілилися в подружжя, чию доньку-відмінницю цькують однокласники. Окрему увагу глядачів привертає участь Олі Полякової, яка постає в образі заклопотаної мами-зірки, що приєднується до зборів лише онлайн. Для популярного вчителя фізики й блогера Руслана Ігоровича, запрошеного до проєкту Євгеном Яновичем, фільм «Батьківські збори» став акторським дебютом.

Буґонія (Південна Корея, США, Ірландія)

  • Режисер: Йорґос Лантімос
  • Актори: Джессі Племонс, Емма Стоун, Ейдан Делбес, Алісія Сільверстоун, Ставрос Галкіас та інші

Після гучного успіху «Бідолашних створінь» та експериментальних «Видів милосердя» Йоргос Лантімос повертається з новим проєктом – фільмом «Буґонія». Це перший у його кар’єрі рімейк – режисер переосмислює південнокорейську стрічку «Врятуйте зелену планету!» (2003). За сюжетом, двоє чоловіків, одержимих теоріями змови, викрадають генеральну директорку великої корпорації, будучи впевненими, що вона – інопланетянка, яка загрожує людству.

Лантімос знову працює зі своєю улюбленою командою акторів – головні ролі виконують Емма Стоун («Фаворитка», «Бідолашні створіння», «Види милосердя») та Джессі Племенс («Вбивці квіткової повні», «Громадянська війна», «Види милосердя»). Розробка англомовної адаптації фільму почалася ще у 2020 році. Сценарій написав Вілл Трейсі, а Арі Астер виступив продюсером і ініціював зміну статі головного героя – тепер центральна фігура історії жінка. У лютому 2024 року стало відомо, що режисером рімейку стане саме Лантімос, а участь Стоун у фільмі стала п’ятою співпрацею акторки з режисером.

Загублена принцеса (США, Марокко)

  • Режисер: Хічам Хаджі
  • Актори: Ґері Дурдан, Сорайя Аззабі, Роберт Ніппер, Ерік Робертс, Ірма Лейк та інші

Сюжет пригодницького фільму розгортається навколо загадкового замку, у якому щоразу трапляються дива, щойно хтось намагається його придбати. Мільярдер Алек Туаті знаходить це місце в момент глибокого розчарування власним успішним, але спустошеним життям. Занурюючись у таємниці замку, герой поступово відкриває правду про своє походження і переживає внутрішнє пробудження. Разом із несподіваними союзниками (істориками, охоронцями культурної спадщини та воїнами минулого) він вступає у боротьбу за долю цього магічного місця.

Блакитна стежка (Бразилія)

  • Режисер: Ґабріель Маскаро
  • Актори: Деніз Вейнберґ, Родріґо Санторо, Міріам Сокаррас, Роза Малаґета та інші

Дія фантастично-пригодницького фільму відбувається у Бразилії недалекого майбутнього, де влада запроваджує жорсткий закон: усі, кому за 75, мають переселитися у спеціальні поселення. Але 79-річна Тереза вирішує не скорятися системі. За тиждень до примусового відправлення вона тікає в глибини Амазонії, щоб здійснити свою давню мрію.

Її подорож крізь дикі джунглі стає не лише фізичною, а й духовною – історією про гідність, свободу і силу людського духу. Стрічка, що підкорила журі Берлінале й отримала «Срібного ведмедя», торкається тем старості, самотності та сміливості залишатися вірним собі – незалежно від віку.

Крижаний драйв (Болгарія, США)

  • Режисер: Штефан Руцовіцкі
  • Актори: Юель Кіннаман, Кара Джейд Меєрс, Денні Г'юстон, Ґрем Ґрін, Мартін Сенсмейер та інші

За сюжетом трилеру молода рейнджерка Ані нарешті затримує легендарного мисливця-примару Гарлана, який роками ховався серед диких лісів. Але все виявляється складніше, ніж здається: Гарлан знає місце аварії літака, що перевозив мільйони доларів. І за цими грошима полюють не лише вони.

Дорогою до поліцейської станції на Ані та Гарлана нападає озброєна банда. Щоб вижити серед крижаних просторів, дівчина має вирішити – довіритися злочинцеві чи загинути разом із ним. Стрічка стала останньою роботою канадського актора Грема Гріна, відомого за культовими фільмами «Зелена миля», «Сутінки» та «Той, що танцює з вовками». У вересні він помер у віці 73 років.

Божественна Сара (Франція, Бельгія)

  • Режисер: Ґійом Ніклу
  • Актори: Сандрін Кіберлен, Лоран Лафітт, Аміра Касар, Полін Етьєн, Матільда Оллів'є, Лоран Стокер та інші

Сара Бернар – перша світова суперзірка, жінка, яка зруйнувала всі уявлення про театр і славу. Вона була богинею епатажу, генієм самореклами та артисткою, здатною змусити цілий світ дивитися лише на неї. Біографічна стрічка «Божественна Сара» переносить глядачів у вир її життя, показуючи ключові моменти: ампутацію ноги, грандіозний ювілей на її честь і загадкові стосунки з актором Люсьєном Гітрі.

Головну роль виконала Сандрін Кіберлен, якій під час зйомок було 55 років. Вона перевтілилася в Сару у різні періоди життя – від 42 до 74 років, демонструючи і внутрішню силу, і трагічну вразливість героїні. Фільм розповідає історію феноменальної жінки, що перетворила власне життя на міф, де правда і вигадка переплелися так тісно, що відокремити їх неможливо.

Прокляття Шелбі Оукс (США, Бельгія)

  • Режисер: Кріс Стакманн
  • Актори: Камілль Салліван, Кіт Девід, Брендан Секстон, Сара Дерн, Майкл Біч, Дерек Мірс та інші

Фільм жахів – це моторошна історія про дівчину Мію, яка відчайдушно намагається знайти свою зниклу сестру Райлі. Звичайні пошуки поступово переростають у небезпечну одержимість, а згодом стає зрозуміло: демон, у якого сестри вірили ще в дитинстві, може бути не вигадкою, а цілком реальною силою.

Автором сценарію та режисером став популярний кіноблогер Кріс Стакманн. Після гучної прем’єри на фестивалі Fantasia до роботи долучився Майк Фленаґан – творець «Привидів будинку на пагорбі» та «Доктора Сну». Права на показ придбала студія Neon, відома фільмами «Паразити», «Довгоніг» і «Одне ціле». Саме завдяки їй було організовано додаткові зйомки, які дозволили розкрити ще більше жаху й містики, спершу не реалізованих через обмежений бюджет. Зйомки проходили навіть у легендарних декораціях фільму «Втеча з Шоушенка», а попередня версія стрічки вже отримала 81% на кінопорталі Rotten Tomatoes.

Кролецип та секрет Бабака (США, Франція, Бельгія)

  • Режисери: Бенжамен Муске, Бен Стассен
  • Актори дубляжу: Джордан Тартаков, Лайла Берзіниш, Джо Охман, Бернардо де Паула та інші

Як і попередня частина, мультфільм створено за мотивами дитячих графічних романів Кріса Грайна. За сюжетом, напівкролик, напівкурча Кролецип подорослішав і навчився сприймати свою відмінність не як недолік, а як особливий дар. Тепер він готовий досліджувати світ і продовжити справу свого батька – безстрашного дослідника, короля Пітера. У новій пригоді герой вирушає в небезпечну мандрівку разом із Мег, майстринею бойових мистецтв, і Абе, саркастичною домашньою черепахою. Їхня мета – знайти загадкового Старого Бабака, який володіє здатністю керувати часом.

Раніше «Главком» писав, що американські актори Емілі Блант та Двейн Джонсон розповіли про співпрацю з титулованим боксером Олександром Усиком.

