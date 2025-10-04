Головна Скотч Шоу-біз
Одеський міжнародний кінофестиваль назвав цьогорічних переможців

Максим Бурич
Максим Бурич
16-й Одеський міжнародний кінофестиваль завершився
фото: ОМКФ

Оголошено переможців 16-го Одеського кінофестивалю: Тріумф «Ти – космос» та «Простого солдата»

3 жовтня у Києві відбулася церемонія закриття 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Фестиваль, який тривав з 24 вересня по 4 жовтня, представив глядачам 113 фільмів. Було оголошено переможців у двох основних конкурсних програмах, а також індустрійній секції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ОМКФ.

Головний фестивальний приз – «Гран-прі» (за результатами глядацького голосування) – здобув український фільм «Ти – космос» режисера Павла Острікова. Режисер-переможець отримав статуетку «Золотий Дюк» та грошову премію в розмірі 75 тис грн. Стрічка також отримала Спеціальний диплом Міжнародного журі.

Одеський міжнародний кінофестиваль назвав цьогорічних переможців фото 1
фото: ОМКФ

У Європейській конкурсній програмі переможцем став найкращий європейський повнометражний фільм «Шість днів навесні» (Six jours ce printemps-là, 2025, реж. Жоакім Лафосс, Франція/Люксембург/Бельгія). Режисер також отримав «Золотий Дюк».

Одеський міжнародний кінофестиваль назвав цьогорічних переможців фото 2
фото: ОМКФ

В українській секції журі присудило головну нагороду стрічці:

  • Найкращий український повнометражний документальний фільм: «Простий солдат» (режисери Артем Рижиков, Хуан Каміло Крус). Фільм здобув «Золотий Дюк» та 75 тис грн грошової премії.
  • Диплом ФІПРЕССІ: Стрічка «Простий солдат» також отримала диплом від журі Міжнародної федерації кінопреси.
  • Спеціальні дипломи журі: Фільми «Татова колискова» (реж. Леся Дяк) та «Музика буття» (реж. Геннадій Черномашинцев).
Одеський міжнародний кінофестиваль назвав цьогорічних переможців фото 3
фото: ОМКФ

Окремо відзначили переможців індустрійної секції Film Industry Office, де загальний призовий фонд склав понад 200 тис грн та пакет послуг. Work in Progress  отримав фільм «Кожна смерть зменшує мене» (реж. Сергій Баженов). Megogo Ai Film Fest отримав Євген Чернишов за роботу «Сеанс у психолога».

