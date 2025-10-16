Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Порноакторка Джозефіна Джексон – про дебют у великому кіно та хейтерів, які допомагають заробляти (ексклюзив)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Юлія Сенюк вже багато років працює в кіноіндустрії для дорослих
фото: Instagram/ta.sama.actorka

Галичанка, яка зараз живе у Варшаві, прокоментувала хейт, спровокований її переїздом за кордон

Порноакторка Джозефіна Джексон (справжнє ім'я Юлія Сенюк) зіграла одну з головних ролей в українській комедії «10 блогерят». Стрічка тільки-но вийшла в прокат. «Главком» поспілкувався з Джозефіною про досвід роботи у прокатному кіно та хейт, спровокований її переїздом за кордон.

Напередодні в медіа поширювалась інформація, що Юлія Сенюк виїхала за кордон. Приводом стали її коментарі після випуску резонансного розслідування щодо, зокрема, переслідування силовиками моделей OnlyFans. Тоді українська порноакторка зазначила, що вона «не бачить сенсу сидіти в країні, де закон саджає за голе фото в телефоні». В коментарі «Главкому» Джексон розставила крапки над «і». Акторка зазначила: тепер вона живе в столиці Польщі, Варшаві. А працює по всій Європі.

«Мені здається, людям не має що робити в цьому житті, ось що хочу сказати. Український медіапростір перетворився просто в якісь скриншоти, коментарі з соцмереж. Дійсно, це настільки тупо, на мою думку, що я була вражена. Розносять прості коментарі в щось таке грандіозне, глобальне. Але люди, і відомі, і не відомі, переїжджають кожного дня. Але чомусь саме мене вирішили винести назагал. Хоча я ніколи цього не говорила. Вони (користувачі соцмереж та медіа. – «Главком») зробили скриншот мого коментаря, де я сказала, що переїхала. А самі ж написали, що виїхала. Це маніпуляція, аби люди більше подивилися, і накинулися на це все. Те, що я написала цей коментар не означає, що я в цей день переїхала. Я переїхала вже понад пів року тому. Я не живу в Україні. І чомусь тільки зараз вирішили чомусь це рознести», – поскаржилася «Главкому» Джозефіна Джексон.

Коментарі Джозефіни Джексон, які обговорювали в мережі
Коментарі Джозефіни Джексон, які обговорювали в мережі
скриншоти: Threads

16 жовтня у кінопрокат вийшла українська комедія з елементами чорного гумору «10 блогерят». Це провокативна історія про хейт, соцмережі та культуру публічного осуду. Головні ролі зіграли актори театру та кіно Ольга Сумська, Олексій Вертинський, Тарас Цимбалюк, В'ячеслав Довженко, Арам Арзуманян, блогерки Кенді Суперстар, Olya Shelby, ветеран Олександр Терен, співачка Alyona Alyona та Джозефіна Джексон. Автор ідеї та сценарист – Олександр Щур (відомий також, зокрема, за фільмом «Буча»).

За словами порноакторки Джозефіни Джексом, вона довго не роздумувала над пропозицією знятися в стрічці. «Мене це зацікавило, змотивувало. Тому що працювати з великим акторами – для мене честь, великий досвід. Погодилась не роздумуючи, тут суть навіть не в грошах. Навіть якби мені запропонували зробити це безкоштовно – я б погодилась. Бо це не про гроші», – зазначила 30-річна акторка.

Втім Джозефіна розповіла: гонорар за роботу в повнометражному прокатному кіно дорівнює її зарплаті в дорослому кіно. Юлія, як і більшість колег по знімальному майданчику, до прем'єри не знала, чим закінчиться історія. Адже всі актори читали лише свої репліки зі сценарію. Чи не найбільше сцен в порноакторки було з народною артисткою України Ольгою Сумською.

«Це був крутий досвід. моя мама є великою прихильницею Ольги Сумської. Тому я одразу взяла в неї автограф для неї. Авжеж, ми говорили про різні речі. У нас були такі діалоги, як і в фільмі. Тобто, ми обговорювали мою роботу, її роботу. Дуже приємна жінка, професіонал своєї справи. Мені здається, люди в наших сферах вони точно не засуджують, не мають негативного погляду (йдеться про порнокар'єру Джозефіни та інших представниць цього жанру. – «Главком»). Кожен обирає свій шлях.

Тому для Ольги, думаю, це було як мінімум цікаво. Не тільки для неї. У кожного на знімальному майданчику був такий інтерес до мене просто через те, що це така, скажімо так, гаряча тема, гаряча індустрія. Щось запитати, провести паралель щодо їхньої роботи. А мені – щодо їхньої. І, звичайно, коли були перерви, ми постійно про це говорили», – зазначила Джозефіна Джексон.

Джозефіна Джексон та Ольга Сумська на знімальному майданчику фільму «10 блогерят»
Джозефіна Джексон та Ольга Сумська на знімальному майданчику фільму «10 блогерят»
фото: Instagram/ta.sama.actorka

На знімальному майданчику Юлія Сенюк працювала з головним героєм шоу «Холостяк-13» Олександром Тереном та Тарасом Цимбалюком, який 17 жовтня дебютує в «Холостяку-14».

«Терена, як «холостяка», я дивилась. Це єдиний сезон шоу «Холостяк», який я взагалі подивилась. І то через те, що Олександр – людина, яка пов'язана з моєю діяльністю з ветеранами. Тому він мені був цікавий з цієї точки зору. І я подивилась того «Холостяка», мені було доволі цікаво. А щодо Цимбалюка, чесно скажу, я про нього дізналась, коли ми почали знімати фільм. Знаю, що він дуже відомий актор, багато де знімається. Але не знаю, в мене своє життя, справи, тому я не заглиблювалась. Тому з ним по факту познайомилась і дізналась, що він буде «холостяком», вже на зйомках фільму», – розповіла Джозефіна.

Джозефіна Джексон та олександр Терен
Джозефіна Джексон та олександр Терен
фото: Instagram/ta.sama.actorka

За сюжетом фільму «10 блогерят», герої опиняються замкненими у знімальному павільйоні, де невідомий запускає смертельну гру. Кожні 10 хвилин аудиторія онлайн голосуванням вирішує, хто стане наступною жертвою. Фільм зачіпає проблему хейту та його реальних наслідків. Джозефіна розповіла, як ставить до тих, хто її засуджує.

«Складно сказати. Авжеж на все реагую, аналізую. Це, як то кажуть, тренування, стресостійкість вироблена роками. Вже, напевно, 6-7 років. Як тільки ти стаєш відомим, завжди є хейт. Зараз його дуже багато, але 99% випадків – це не аргументована критика. Я готова до критики, але від людей, які щось в цьому тямлять. Наприклад, якщо мені кажуть, щось про мій вигляд, то нехай ця людина також буде еталоном краси, як мінімум», – розповіла Джозефіна.

Втім, хейтерів в соцмережах порноакторка не блокує, бо розуміє – вони також дають охоплення її сторінкам. А втрачати це не дуже корисно для подальших рекламних інтеграцій, як мінімум.

Раніше «Главком» писав, що Одеський міжнародний кінофестиваль назвав цьогорічних переможців.

Читайте також:

Теги: хейт скандал акторка Джозефіна Джексон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ воюють, зокрема, завдяки оптиці Archer
НАБУ три роки знищувало вітчизняного виробника тепловізорів, і ніхто не поніс відповідальності, – експерт про скандал з «Арчер»
16 вересня, 14:30
Багато українців написали, що скульптура зовсім не схожа на Кузьму
Соцмережі обурені виглядом пам’ятника Андрію Кузьменку на Житомирщині
23 вересня, 18:29
«Це – зведення рахунків». Звільнений голова Чернівецької облради закликав втрутитися Офіс президента
«Це – зведення рахунків». Звільнений голова Чернівецької облради закликав втрутитися Офіс президента
17 вересня, 07:22
Карабут працює моделлю та має акторський досвід
Українська акторка зіграє у серіалі HBO про Гаррі Поттера
26 вересня, 08:07
У ході судового процесу свідчення дали 34 людини
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Жилюк: розумієте, я взагалі думав, що всім пофігу. Максимум хтось скаже: «Ну, ідіот, ну, психанув»
Актор, який різав вени на сцені театру Франка, розповів, чим його обурили Нищук, Петросян та Уривський
7 жовтня, 18:50
Померла акторка Даян Кітон: зірка фільмів «Хрещений батько» та «Енні Голл»
Померла акторка Даян Кітон: зірка фільмів «Хрещений батько» та «Енні Голл»
12 жовтня, 00:15
«Голоси BLM» написана авторка восени 2024 року
Видавництво «Човен» скасувало презентацію книги через шквал «расистських коментарів»
18 вересня, 10:49
Пес Міща, чия історія вмить стала відомою усій країні
Пес Міша, якого не пускали у метро: що зараз із твариною та чому не заспокоюються соцмережі
18 вересня, 12:30

Шоу-біз

Відому блогерку, яка раніше працювала в ескорті, обурив Monobank: реакція Гороховського
Відому блогерку, яка раніше працювала в ескорті, обурив Monobank: реакція Гороховського
Порноакторка Джозефіна Джексон – про дебют у великому кіно та хейтерів, які допомагають заробляти (ексклюзив)
Порноакторка Джозефіна Джексон – про дебют у великому кіно та хейтерів, які допомагають заробляти (ексклюзив)
Тоня Матвієнко згадала покійну маму після зустрічі з хором імені Верьовки та розплакалась (відео)
Тоня Матвієнко згадала покійну маму після зустрічі з хором імені Верьовки та розплакалась (відео)
Російський чиновник заявив про «зв’язки» Алли Пугачової з британськими спецслужбами
Російський чиновник заявив про «зв’язки» Алли Пугачової з британськими спецслужбами
«Бути сильним». Макс Барських презентував кліп на зворушливу пісню
«Бути сильним». Макс Барських презентував кліп на зворушливу пісню
Том Круз розірвав романтичні стосунки з титулованою «дівчиною Бонда»
Том Круз розірвав романтичні стосунки з титулованою «дівчиною Бонда»

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua