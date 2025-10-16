Порноакторка Джозефіна Джексон – про дебют у великому кіно та хейтерів, які допомагають заробляти (ексклюзив)

Галичанка, яка зараз живе у Варшаві, прокоментувала хейт, спровокований її переїздом за кордон

Порноакторка Джозефіна Джексон (справжнє ім'я Юлія Сенюк) зіграла одну з головних ролей в українській комедії «10 блогерят». Стрічка тільки-но вийшла в прокат. «Главком» поспілкувався з Джозефіною про досвід роботи у прокатному кіно та хейт, спровокований її переїздом за кордон.

Напередодні в медіа поширювалась інформація, що Юлія Сенюк виїхала за кордон. Приводом стали її коментарі після випуску резонансного розслідування щодо, зокрема, переслідування силовиками моделей OnlyFans. Тоді українська порноакторка зазначила, що вона «не бачить сенсу сидіти в країні, де закон саджає за голе фото в телефоні». В коментарі «Главкому» Джексон розставила крапки над «і». Акторка зазначила: тепер вона живе в столиці Польщі, Варшаві. А працює по всій Європі.

«Мені здається, людям не має що робити в цьому житті, ось що хочу сказати. Український медіапростір перетворився просто в якісь скриншоти, коментарі з соцмереж. Дійсно, це настільки тупо, на мою думку, що я була вражена. Розносять прості коментарі в щось таке грандіозне, глобальне. Але люди, і відомі, і не відомі, переїжджають кожного дня. Але чомусь саме мене вирішили винести назагал. Хоча я ніколи цього не говорила. Вони (користувачі соцмереж та медіа. – «Главком») зробили скриншот мого коментаря, де я сказала, що переїхала. А самі ж написали, що виїхала. Це маніпуляція, аби люди більше подивилися, і накинулися на це все. Те, що я написала цей коментар не означає, що я в цей день переїхала. Я переїхала вже понад пів року тому. Я не живу в Україні. І чомусь тільки зараз вирішили чомусь це рознести», – поскаржилася «Главкому» Джозефіна Джексон.

Коментарі Джозефіни Джексон, які обговорювали в мережі скриншоти: Threads

16 жовтня у кінопрокат вийшла українська комедія з елементами чорного гумору «10 блогерят». Це провокативна історія про хейт, соцмережі та культуру публічного осуду. Головні ролі зіграли актори театру та кіно Ольга Сумська, Олексій Вертинський, Тарас Цимбалюк, В'ячеслав Довженко, Арам Арзуманян, блогерки Кенді Суперстар, Olya Shelby, ветеран Олександр Терен, співачка Alyona Alyona та Джозефіна Джексон. Автор ідеї та сценарист – Олександр Щур (відомий також, зокрема, за фільмом «Буча»).

За словами порноакторки Джозефіни Джексом, вона довго не роздумувала над пропозицією знятися в стрічці. «Мене це зацікавило, змотивувало. Тому що працювати з великим акторами – для мене честь, великий досвід. Погодилась не роздумуючи, тут суть навіть не в грошах. Навіть якби мені запропонували зробити це безкоштовно – я б погодилась. Бо це не про гроші», – зазначила 30-річна акторка.

Втім Джозефіна розповіла: гонорар за роботу в повнометражному прокатному кіно дорівнює її зарплаті в дорослому кіно. Юлія, як і більшість колег по знімальному майданчику, до прем'єри не знала, чим закінчиться історія. Адже всі актори читали лише свої репліки зі сценарію. Чи не найбільше сцен в порноакторки було з народною артисткою України Ольгою Сумською.

«Це був крутий досвід. моя мама є великою прихильницею Ольги Сумської. Тому я одразу взяла в неї автограф для неї. Авжеж, ми говорили про різні речі. У нас були такі діалоги, як і в фільмі. Тобто, ми обговорювали мою роботу, її роботу. Дуже приємна жінка, професіонал своєї справи. Мені здається, люди в наших сферах вони точно не засуджують, не мають негативного погляду (йдеться про порнокар'єру Джозефіни та інших представниць цього жанру. – «Главком»). Кожен обирає свій шлях.

Тому для Ольги, думаю, це було як мінімум цікаво. Не тільки для неї. У кожного на знімальному майданчику був такий інтерес до мене просто через те, що це така, скажімо так, гаряча тема, гаряча індустрія. Щось запитати, провести паралель щодо їхньої роботи. А мені – щодо їхньої. І, звичайно, коли були перерви, ми постійно про це говорили», – зазначила Джозефіна Джексон.

Джозефіна Джексон та Ольга Сумська на знімальному майданчику фільму «10 блогерят» фото: Instagram/ta.sama.actorka

На знімальному майданчику Юлія Сенюк працювала з головним героєм шоу «Холостяк-13» Олександром Тереном та Тарасом Цимбалюком, який 17 жовтня дебютує в «Холостяку-14».

«Терена, як «холостяка», я дивилась. Це єдиний сезон шоу «Холостяк», який я взагалі подивилась. І то через те, що Олександр – людина, яка пов'язана з моєю діяльністю з ветеранами. Тому він мені був цікавий з цієї точки зору. І я подивилась того «Холостяка», мені було доволі цікаво. А щодо Цимбалюка, чесно скажу, я про нього дізналась, коли ми почали знімати фільм. Знаю, що він дуже відомий актор, багато де знімається. Але не знаю, в мене своє життя, справи, тому я не заглиблювалась. Тому з ним по факту познайомилась і дізналась, що він буде «холостяком», вже на зйомках фільму», – розповіла Джозефіна.

Джозефіна Джексон та олександр Терен фото: Instagram/ta.sama.actorka

За сюжетом фільму «10 блогерят», герої опиняються замкненими у знімальному павільйоні, де невідомий запускає смертельну гру. Кожні 10 хвилин аудиторія онлайн голосуванням вирішує, хто стане наступною жертвою. Фільм зачіпає проблему хейту та його реальних наслідків. Джозефіна розповіла, як ставить до тих, хто її засуджує.

«Складно сказати. Авжеж на все реагую, аналізую. Це, як то кажуть, тренування, стресостійкість вироблена роками. Вже, напевно, 6-7 років. Як тільки ти стаєш відомим, завжди є хейт. Зараз його дуже багато, але 99% випадків – це не аргументована критика. Я готова до критики, але від людей, які щось в цьому тямлять. Наприклад, якщо мені кажуть, щось про мій вигляд, то нехай ця людина також буде еталоном краси, як мінімум», – розповіла Джозефіна.

Втім, хейтерів в соцмережах порноакторка не блокує, бо розуміє – вони також дають охоплення її сторінкам. А втрачати це не дуже корисно для подальших рекламних інтеграцій, як мінімум.

