Кабмін достроково припинив членство очільника Держкіно у Раді з державної підтримки кінематографії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Кабмін достроково припинив членство очільника Держкіно у Раді з державної підтримки кінематографії
Наприкінці травня уряд призначив Андрія Осіпова очільником Держкіно
фото з відкритих джерел

Нинішній склад Ради з державної підтримки кінематографії налічує вісьмох осіб

Кабінет міністрів достроково припинив повноваження члена Ради з державної підтримки кінематографії Андрія Осіпова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядове розпорядження № 1186-р.

Як відомо, 30 травня 2025 року уряд призначив Осіпова головою Державного агентства України з питань кіно.

Рада з державної підтримки кінематографії – це державний орган виконавчої гілки влади України створений у 2018 році, що виконує ряд важливих повноважень у сфері врегулювання українського кінематографа. Він підпорядковується Держкіно.

Нинішній склад Ради з державної підтримки кінематографії налічує вісьмох осіб. Їх було обрано у жовтні 2024 року терміном на два роки. Кожен із членів ради щомісячно одержує стипендію від держави у розмірі 46,6 тис. грн. У липні Осіпов отримав 233,1 тис. грн стипендії як член Ради з державної підтримки кінематографії.

Кабмін достроково припинив членство очільника Держкіно у Раді з державної підтримки кінематографії фото 1

Нагадаємо, що з січня 2017 року Осіпов очолював Одеську кіностудію, яка належить відомому столичному забудовнику («Сага девелопмент») Андрію Вавришу. Скандально відомий девелопер, до слова, є другом та бізнес-партнером попереднього керівника Офісу президента Андрія Богдана. Треба додати: влітку 2020 року тодішній міністр культури Олександр Ткаченко продав пакет своїх акцій ПрАТ «Одеська кіностудія» в розмірі 25% банкіру Олександру Морозову.

Вже у травні 2025 року Кабінет міністрів України призначив продюсера Андрія Осіпова головою Державного агентства України з питань кіно. Осіпов є членом Національної спілки кінематографістів, експертом комісії з надання грантів президента молодим діячам у галузі кінематографії, співзасновником та членом оргкомітету Українського національного кінофестивалю Cinema for Victory.

До слова, наприкінці грудня 2024 року Державне агентство України з питань кіно провело масштабну роздачу бюджетних грошей на виробництво фільмів. Майже п’ять десятків договорів на загальну суму 497,5 млн грн з’явилися у системі ProZorro. Востаннє Держкіно роздавало такі великі гранти у серпні-вересні 2022 року. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Пів мільярда – на кіно. Кого пустили у державний «Голівуд».

