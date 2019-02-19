Новое тату Леди Гаги оказалось скрытым посланием Брэдли Куперу



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Леди Гага Фото: instagram.com/ladygaga/

Фанаты решили, что ноты обозначают инициалы актера.

Новая идея захватила поклонников певицы Леди Гаги, которые уверены, что у звезды тайный роман с актером Брэдли Купером. На этот раз поклонники предположили, что новая татуировка может быть зашифрованными инициалами Купера.

Такую идею выдвинул один из фанатов, одержимых идеей тайного романа звезд. Поклонники Гаги не хотят верить, что ее отношения с актером только дружеские после фильма «Звезда родилась», где пара сыграла влюбленных.

Татуировку на руке Гага сделала совсем недавно, она представляет собой музыкальные символы, которые можно прочитать как «Гага». По крайней мере, люди занимающиеся музыкой увидели в надписи именно это. А теперь же фанаты считают, что в нотах могли быть зашифрованы инициалы «BCBC», что намекает на имя и фамилию голливудской знаменитости.

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