Новые форматы и вульгарные шаблоны: чем запомнился первый тур Национального отбора на «Евровидение-2019»



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Фото: Таня Нгуен

В первом полуфинале участвовали восемь исполнителей

Последние несколько лет главным музыкальным событием Украины справедливо считается Национальный отбор на «Евровидение». Несмотря на специфические правила и ограничения этого формата именно здесь, по сравнению с карманными премиями музыкальных каналов, удается отследить тренды украинской музыки. На сцене Нацотбора традиционно собираются лучшие доморощенные исполнители, где «по-гамбургскому счету» определяется главный артист на украинской эстраде. По крейне мере, до следующего отбора.

По сравнению с прошлым годом произошло мало изменеий: тот же состав жюри, ведущий и визуальное оформление. Конкурс показывали те же каналы – СТБ и UA:Перший. Главные новинки Нацотбора представили его участники: группа The Hypnotunez - с песней Hey; Letay - с песней «Милая моя»; певица Vera Kekelia - с песней Wow; группа ЦеШо - с песней Hate; группа Yuko - с песней Galina Guliala; Maruv - с песней Siren song; группа Brunettes Shoot Blondes - с песней Houston; Bahroma - с песней «Назавжди-Навсегда».

«Неформат»

Как известно, не все то, что «качает» в живом исполнении, может принести успех в условиях формата «Евровидения». Выступление The Hypnotunez тому подтверджение. Лихие винницкие парни эффектно открывали Нацотбор и расскачали публику. Но вот нюанс. The Hypnotunez - это бэнд, который исполянет музыку на грани грани джаза и панка. Соотвественно, от джаза здесь важное место имеет импровизация, и обращение с инструментом, как элементом шоу. Панк – это волны безумной неконтролированной энергии.

The Hypnotunez. Фото: Таня Нгуен

С последним ребята справились на ура, чего не скажешь о «джазе». По правилам Евровидения, где инструменты не подключены, то есть исполнители поют «под плюс», «немые» танцы с контрабассом и саксофоном выглядят как минимум нецелесообразно. На это и обратили внимание жюри, которые похвалили парней, но мягко намекнули, что их выступление это больше фестивальная история, чем номер для Евровидения. Тем не менее, Данилко даже заявил, что хотел бы видеть группу в финале. Но как известно, слова скандального члена жюри не совпадают с его оценками.

Кроме неформатных номеров «Евровидение» не терпит откровенно сырых выступлений и слабых песен. Очень жаль, что в эту категорию попала Вера Кекелия. Одна из самых сильных вокалисток этого Национального отбора дебютировала как сольная певица, но представила откровенно слабую песню. Эффектное платье, сдержанная подача, чистый вокал – это хорошо для сольного концерта, но в рамках «Евровидения» номер «проседал» по эмоциональной составляющей, иногда даже было интересней наблюдать за бэк-вокалистками, чем за самой Верой. Wow-effect не состоялся.

Вера Кекелия. Фото: Таня Нгуен

Невнятное впечатление оставили по себе парни из Bahroma. Вечно перспективные рокеры-интеллигенты уже 10 лет в шоу-бизнесе и не первый раз выступают на «Евровидении». Но кажется, для для них Нацотбор так и остался просто возможностью попасть в телевизор. Тем не менее эфирного времени ребятам как раз досталось меньше, чем остальным участникам. Комментарии жюри относительно номера Bahroma были очень лаконичными, с четким вердиктом – эта песня не для «Евровидения». Окончательно испортил впечатление от выступления группы ответ фронтмена на вопрос Притулы о выступениях Bahroma в России. «Любовь, как и музыка – не имеет границ», – заявил солист группы. «Но иногда их кто-то нарушает», - резонно заметил Притула.

Сказка в слишком высокой тональности

Самым визуально ярким и запоминающимся выступлением стало появление «Letay» на сцене Нацотбора. Певец представил целое театральное шоу: здесь и визуальная цитата с Пискассо и бродячий театр с его мимами и грустными клоунами.

Пабло Пикассо «Девочка на шаре» и номер «Letay». Фото: Таня Нгуен

В созданном мире бродячего цирка Letay был главным паяцем – воспевателем свободной жизни художника без дома и семьи. Номер получился очень трогательным, символичной кульминацией его стал полет Letay над сценой. Тем не менее, для жюри выступление показалсь несколоко несоотвествующим песне, а Притула, который иногла позволяет себе оценочные высказывания в сторону артистов, сравнил номер певца с выпускной работой студентов циркового училища. Радо поддержал ведущего и Данилко. Джамале номер понравился, но не устроила тональность песни. Letay отбивался от шуток и претензий как мог, но в итоге стало ясно, что сказки в «Евровидении» видеть не хотят.

Неожиданные фавориты

В игре запоминаются не столько победители , как те, кто меняет ее правила, разрушает стереотипы и создает ее новые форматы. Именно такими запомнились «ЦеШо», Brunettes Shoot Blondes и Yuko. Согласитесь, до вчерашнего вечера мало кто ожидал, что на поп-сцене рядом с форматными хитами «под Евровидение» может прозвучать остросоциальное кабаре, нишевый инди-проект и украинский фольклор.

Сказать, что «ЦеШо» удивили – не сказать ничего. Представить песню на «Евровидение» в которой звучит «hate eurovision» – очень смелый ход. На самом деле все намного проще и никто никого не собирался ненавидеть.

Песня «Hate» - это история о дискуссиях украинцев в узком диапазоне «зрады-перемоги», это наше отношение к жизни и переменам в стране. Несмотря на сложную для неискушенного слушателя форму музыкального перформанса, песня транслировала очень доступные посылы, понятные каждому украинцу. Именно поэтому «ЦеШо» сорвали первую овацию в Национльном отборе. Жюри были в замешательстве и обсуждали номер молодых музыкантов вдвое дольше, чем других участников.

«ЦеШо». Фото: Таня Нгуен

Без сенсации не обошлось и выступление инди-группы Brunettes Shoot Blondes, которая представила очень нишевую музыку и непривычный для «Евровидения» номер. Свою песню «Houston» парни исполнили под аккомпаненмент специально подготовленного рояля, в который музыканты поместили 20 инструментов. Фокус номера состоял в том, что он эффектно смотрелся для зрителей, наблюдавших за выступлениями в трансляции, где мультирояль был показан во всех ракурсах. Эффект волшебной коробочки сработал.

Главным открытием вечера стало выступление Yuko. Подопечные Дорна нашли баланс в звучании народной песенной автентики и современного электронного звучания и выдали огненный номер на сцене Национального отбора. Их песня Galina Guliala наиболее полно представляла «украинский» компонент среди всех песен первого тура.

Yuko. Фото: Таня Нгуен

Зрителей приятно удивило свободное владение украинским языком Юлии Юриной. Ведь оказалось, что солистка группы – россиянка, и живет в Украине последние семь лет. Поэтому вопрос Сергея Притулы о выступлениях Yuko в России потерял всю остроту.

Грязные танцы

Безголосые и полуголые герл-бенды с эффектными формами и примитивными песнями – один из главных маркеров украинского шоу-бизнеса середины 2000-х. Сейчас, к счастью, это скорее маргинальное явление, чем тренд. Но не для Маruv. Творчество певицы, которая взорвала ютуб в прошлом году, быстро иссякло на свежие идеи и стало повторятся. А где самоповторение – там неизбежно подступает банальность и пошлость. Маruv появилась на сцене Нацотбора в привычном бдсм-образе и с балетом, который исполнял странные движения, будто снятые из плохо написанных эротических романов.

Maruv. Фото: Таня Нгуен

Такой же оказалась и аранжировка песни, словно написанная по-быстрому «на коленках». Невнятный вокал и грязные танцы певицы у суддейского стола только уисливали недоумение от происходящего. В разговоре с судьями певица призналась, что хотела «пошариться» у них на столе, но организаторы запретили. Видимо, практика выступлений Маruv в харьковском стриптиз-клубе не прошла бесследно. Остается надеется, что этот номер певица, представляющая российский лейбл, готовит для выступлений в стране-агрессоре, где Маruv очень радо выступает последний год.

Результат

Как ни странно, в этом году и жюри и зрители голосовали поздозрительно почти одинаково. Джамала прокомментировала этот момент, отметив, что в первом туре не было wow-песни, которая бы зацепила по-настоящему зацепила и зрителей, и судей.

Приятной новостью для любителей новой украинской музыки стал выход в финал Yuko и Brunettes Shoot Blondes. Выровняла ситуацию победа в первом полуфинале Maruv.

Отметим возвращение на сцену Национального отбора Melovin”a, представлявшего нашу страну на «Евровидении» в прошлом году. В этот раз он выступал, как приглашенный гость. Певец удивил своим новым образом, повзрослевший и без знаменитого глаза он исполнил новую песню «З тобою, зі мною і годі»