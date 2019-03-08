Обворожительная жена Джейсона Стейтема на вечеринку в Калифорнии явилась в пижаме



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Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем

Звезда порадовала поклонников новым выходом в свет

31-летняя скпермодель Рози Хантингтон-Уайтли решила вернуть пижамный стиль в моду. На презентации новой коллагеновой воды от известной фирмы звезда появилась в нежно-голубом халате в тонкую белую полоску и таких же брюках свободного кроя. Наряд был дополнен ремнем-лентой, который Рози, впрочем, не стала туго затягивать, стремясь акцентировать свою тонкую талию, а повязала слегка небрежно.

Надо отметить, что последнее время Рози не так часто выходит в свет, кажется, выбирая лишь по-настоящему интересные для нее мероприятия. Так, за весь марафон Недель моды знаменитость посетила лишь показ Ralph Lauren в Нью-Йорке. Зато в работе модель не позволяет себе затяжных пауз и регулярно радует поклонников новыми фотосессиями.

Так, с начала года Хантингтон-Уайтли уже представила две съемки: знаменитость стала лицом новой кампании бренда BCBGMAXAZRIA, а затем презентовала новую коллаборацию с Marc&Spencer. Напомним, что Рози создает для марки именную коллекцию нижнего белья Rosie Lingerie